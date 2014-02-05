里奇蒙联储总裁：今年美国经济料温和成长

路透维吉尼亚2月4日 -美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二给出相对悲观的美国经济成长预估，但仍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在之后的政策会议上继续削减货币刺激措施。

拉克尔预估今年国内生产总值(GDP)增幅“略高于”2%，指出消费者和企业支出低迷，且预期劳动生产力温和。

该预期偏向美联储政策官员12月预估的2.2-3.3%成长区间下缘。

“去年底成长升温的情况，肯定是个乐观的发展，也可能是之后更强劲增长的前兆，”拉克尔在Shenandoah大学表示。

“但从前不久曾出现过类似的成长骤增经验来看，现在要做出判断还太早，”他说。“我怀疑我们今年可能见到成长率降温至接近2%。”

拉克尔周二重申，预期美联储在之后的会议中将进一步削减刺激措施。他亦预期，目前的低通胀率将会在未来一两年内升至美联储的2%目标。(完)

(编译 王冠中; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。