美国经济适度扩张 就业疲弱抑制收入增长--美联储褐皮书

路透华盛顿1月11日电---美国联邦储备委员会(美联储)周三称,在2011年底这段时期,美国经济继续温和扩张,节假日支出表现强劲,但就业市场疲软仍在阻碍收入增长.

美联储在褐皮书中称,美国经济前景较为稳定,出现缓慢改善.

"总体来说消费者支出报告令人乐观,"该报告称,"消费者支出和信心总体上较最近几次报告期更强劲."

有证据显示,通胀并不是重大忧虑,许多联储地区报告商品价格高涨带来的物价上升压力已大为缓解.

"多数行业的固定岗位聘雇有限,加上积极求职者为数众多,持续使总体薪资增幅受限."褐皮书称.

褐皮书称住宅地产市场活动迟滞,商业地产市场显示出改善的迹象.

美联储将於1月24-25日召开政策会议,预计将公布其沟通的新架构,包括更清楚表达决策者对利率动向的预期.

分析师称尽管褐皮书的基调好转可能反映在1月政策声明,但有关是否需采取新一轮刺激措施的争论尚未平息.

"由於经济增长依旧低於标准,吸收经济中闲置产能的速度仍然缓慢,几乎不可能改变当前宽松货币政策立场,且不太可能缓和委员会中温和派对进一步刺激的鼓动,"道明证券(TD Securities)资深美国宏观策略师Millan Mulraine表示.(完)

--编译 程琳/张若琪;审校 郑茵/张荻

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