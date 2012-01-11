美联储官员认为或需采取进一步措施以确保经济增长

路透华盛顿州温哥华/俄亥俄州伍斯特1月10日电---美国联邦储备委员会(美联储)多位官员周二表示,有必要采取进一步措施扶助美国经济,尽管近期数据暗示,进入2012年经济回升的步伐正在加快.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托均表示,他们预期今年通胀率会下滑,这将为央行采取更加宽松的政策铺平道路.

这两位虽没有明确提倡进一步采取措施,不过他们暗示根据当前的条件有理由出台更多措施.威廉姆斯和皮亚纳尔托今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中均握有投票权.

而美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在上任後的首次演讲中提醒,决策者在考虑采取进一步措施以刺激增长的同时,必需要多方权衡以免给将来埋下不稳定的种子.

为应对严重经济衰退和金融危机,美联储在2008年末将利率降至近零水准,且此後买进2.3兆美元长期债券以推动增长和维持经济活力.

威廉姆斯表示,如果有更多证据显示通胀正在下滑,一如他预期的那样跌向1.5%,远低於美联储认为的适宜水准,那麽美联储应考虑买进更多房屋相关债券.

如果预测成真,且美国经济成长率维持在2.5-3%区间,"那麽我认为,在未来买进更多抵押贷款证券的理由就很充分,"他在华盛顿州的一次演讲後对记者表示.

美联储大规模买进的资产中有一些是抵押贷款证券.

近期从就业、制造业到消费者信贷的数据均暗示,美国经济迈入2012年之际动能增加.然高失业率、迟缓的房市复苏及欧债危机,仍构成风险.

皮亚纳尔托认为经济复苏"之缓慢令人沮丧",而失业率近期虽降至8.5%,仍是居高不下.

"尽管联邦基金利率一段时间来一直在近零水准,但一些经济政策模式暗示货币政策应该要比现在更为宽松才是,"她在一次演说中表示.

皮亚纳尔托和威廉姆斯一样,都被视为美联储官员中的温和派,相比于抗击通胀,他们更关心拉低高失业率.

美联储12月13日会议的会议记录显示,联储仍积极讨论宽松货币政策立场,部分官员支持进一步宽松,另一些官员则反对更多的刺激措施.去年总有部分官员对政策决定有异议,不是认为太过激进,就是认为不够积极.

"能够加速房市和就业市场改善的政策选项固然具有吸引力."乔治表示在堪萨斯城指出."但还必须考虑到促进金融业长期稳定的需要."

接替洪尼格的乔治是联储官员中立场最偏于强硬的官员之一,不过今年在联储政策制定小组中没有投票权.

"她没有洪尼格那麽明确地反对联储干预,但也没有强烈要求祭出进一步刺激举措."Jefferies分析师在给客户的报告中称.

联储将在1月24-25日召开下次政策会议,官员已开始为今年的讨论定基调了.

在上周五,波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦主张,买入更多抵押支持证券(MBS)是美联储提振美国楼市的方式之一,而纽约联邦储备银行总裁杜德利称,要促进积弱的房地产业成长,货币政策应与美国其他决策者的行动相配合.

威廉姆斯和皮亚纳尔托周二描绘出一幅经济持续疲软的图景,均预料今年美国经济成长约2.5%,2013年增幅为3%左右.尽管皮亚纳尔托称之为"温和"复苏,但威廉姆斯认为,经济增长步伐太慢,难以大幅拉低失业率.

虽然皮亚纳尔托过去曾预测未来两年美国通胀率为2%,但她预计2012年上半年通胀率仍不到这一水准.

威廉姆斯预计,在进入明年相当一段时期里,美国失业率仍将维持在8%以上,2014年底约在7%左右.他把称这一局面称作是一场"国家灾难".(完)

--编译 孙茉莉/戴素萍/张若琪/肖群英;审校 郑茵

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