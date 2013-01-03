会议记录显示美联储坚持资产购买计划 但内部疑虑日增

路透华盛顿1月3日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)周四公布的12月会议记录显示,美联储决定继续购买公债,以在未来数月刺激经济,尽管在美联储内部对政策风险的忧虑不断增加.

会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美元资产负债表的谨慎情绪不断升温.为应对金融危机和2007-2009年的经济衰退,美联储大幅扩大资产负债表规模.

会议记录显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."

不过,看起来美联储仍可能在可预见的未来继续购买资产,美联储在12月宣布在继续执行每月购买400亿美元抵押贷款支持证券计划的同时每月购买450亿美元公债.

联邦公开市场委员会(FOMC)有几位有投票权的委员认为购买资产直至2013年底左右将被证明是合理的.其他一些委员强调,需要进一步推出大规模刺激举措,但并未具体说明计划的规模或时间框架.

美联储官员普遍认同,如果没有货币当局的进一步刺激,就业市场前景不可能改善.(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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