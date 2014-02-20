综述：美联储官员期望进一步削减QE 调整低利率承诺

图为位于美国华盛顿特区的美联储总部大楼。 REUTERS/Larry Downing

* 会议记录显示与会者期望“明确推测”在每次会议上缩减购债100亿美元

* 决策者准备调整前瞻性利率指引

* 决策者淡化疲弱经济数据的影响，称将继续保持缩减步伐

路透纽约/圣路易斯2月19日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)三名官员周三表示，相信美国经济正在增强，尽管最近严寒天气导致成长放缓。这将允许美联储继续缩减购债计划。

圣路易斯、旧金山和亚特兰大三家联邦储备银行总裁发表的言论，重申了美联储最近一次政策会议记录中的信息。该会议记录亦于周三公布，显示许多决策者认为只有经济前景发生重大改变，才会暂停进一步缩减购债的计划。

实际上，据美联储1月28-29日政策会议的记录，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，在每次会议缩减购债100亿美元。

会议记录还显示，决策者接近决定如何针对美联储在未来一段时间保持低利率的承诺作出调整，包括把金融稳定性考虑纳入这种承诺的可能性。

在这次贝南克任内的最后一次政策会议上，美联储决定再度缩减购债规模，目前每月购债规模是650亿美元。

尽管12月就业增长幅度小于预期，且新兴市场因美联储缩减刺激政策等原因而动荡，但美联储当时仍决定进一步缩减购债。

会议记录显示，与会者普遍“预期经济将在未来几个季度温和扩张”。

＂几位与会者认为，在经济前景无明显变化情况下，应明确假定每次召开(决策)会议时，都倾向于持续缩减购债规模100亿美元。＂

会议记录显示，即便那些较为担忧低通胀及高失业的官员，也未主张暂停削减购债规模。

自该会议之后，近期出炉的一连串疲弱经济数据显然几未改变应继续缩减量化宽松(QE)的观点，至少周三讲话的美联储官员不是如此；各界多将近期数据疲软归咎于天气恶劣。

＂随着天气状况好转，我认为数据就会摆脱疲态，＂圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在华盛顿的财政俱乐部(ExchequerClub)演说后对记者表示。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在CNBC电视台表示，经济＂根基扎实＂，要让美联储停止缩减购债计划，需要的不只是一些＂相对疲弱＂的劳动市场报告。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特也表示，＂只要前景仍坚稳，未明显偏离我们认定道路的话＂，美联储可能在第四季结束购债计划。

上述三名官员今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)均不具投票权，但都会参与例行的政府讨论。

**缩减购债之路**

美联储在新主席叶伦的领导下，计划在今年稍晚的时候结束购债。她将在3月18-19日主持其任内的首次政策会议。

美联储承诺，只要通胀率保持在2%的目标以下，将在失业率降到6.5%以下的相当长时间内维持近零利率。目前失业率为6.6%。

会议记录显示，鉴于失业率降至接近升息的门槛，美联储官员预期很快将改变上述指引。

可能令一些人士感到意外的是，部分美联储官员提出了金融市场风险（比如资产价格泡沫），在决定何时紧缩政策时发挥更大作用的可能性。

布拉德周三谈到了这个问题，但没有直说：“我们摆脱了一场非常困难的金融危机，我们不希望它再度上演。”

会议记录显示，有些官员亦主张，即便修改前瞻性指引，也应强调“如果通胀顽固低于2%的较长期目标水准，将维持低利率”。

通胀最近一直略高于1%。

目前华尔街分析师预计美联储将保持近零利率直到明年第三季左右，此看法和美联储本身的预期一致。美联储的挑战在于如何调整前瞻性指引的同时，却又不引发债市动荡。

部分参与会议讨论的人士希望修改美联储关于长期目标及货币政策策略的声明，藉以明确决策者既不乐见通胀持续低于2%的目标，也不希望通胀持续高于目标。

然而，美联储官员最终仅对声明稿做了细微修改，美联储理事塔鲁洛因此弃权，因为“他仍认为这份声明并未促进沟通，也未促成在委员政策观点方面达成更大共识。”

美联储1月政策会议仅有10位官员投票，但本次参与会议人数达17人。这是2011年6月以来，美联储会议首度没有出现异议，贝南克任期时委员会内部的分歧由此可见一斑。(完)

(编译/审校 张涛/龚芳/李婷仪)

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