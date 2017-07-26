综述：美联储本次会议料维持利率不变 关注有关缩表计划的表态

路透华盛顿7月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)周三料维持利率不变，但或许会暗示最早将于9月开始缩减债券持仓，将成为对美国经济的信心投票。

美联储将在周三1800GMT结束为期两天的政策会议后公布最新利率决定。分析师预计美联储政策利率目标区间仍将保持在1.00-1.25%。

这将意味着收紧货币政策之路再度暂停。美联储在2015年12月开始这轮升息周期，今年已加息两次，其中包括上次在6月政策会议的升息。

华尔街分析师认为，美联储本次会后宣布开始缩减4.5万亿美元资产负债表的可能性不大。但其政策声明或将为何时开始宣布缩表带来更多线索。

花旗银行分析师在给客户的报告中称，可能性更大的是，美联储利率制定委员会将表明很快就会开始缩表。“(这将)暗示该委员会计划在9月宣布缩表，”他们在报告中表示。

缩表将解除美联储用来对抗2007-2009金融危机及危机余波的最具争议工具之一。

美联储将利率降至近零水平以提振投资和聘雇后，通过购买美国公债和政府支持的抵押贷款债券，对经济挹注了逾3万亿(兆)美元。该计划在国会招致共和党议员的抨击。

其后经济复苏，就业岗位强劲且稳步增长，让美国失业率降到4.3%，接近16年低点。美联储决策制定者曾说，就业市场的力道可能最后会将通胀推升得过高。

美联储近已暗示今年将缩减资产负债表。叶伦本月稍早表示，可能不久后就会展开缩表行动；接受路透调查的分析师预期将在9月宣布开始缩表。

但今年通胀放缓，使本就担心通胀已五年低于联储2%目标的部分决策官员感到不安。

更受美联储重视的基础通胀指标5月放缓至1.4%。低于2月时的1.8%。(完)