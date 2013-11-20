美联储可能在未来几次政策会议上开始缩减QE

图为太阳从美联储总部大楼东侧升起。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 美联储可能在未来几次政策会议中的某次会议上缩减刺激措施

* 官员就如何改善利率指引进行了长时间讨论

* 美联储在10月16日就债务上限问题举行临时视频会议

路透华盛顿11月20日 -美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

美联储周三公布的10月29日-30日政策会议记录还显示，联储官员就如何区分资产购买和利率前瞻指引进行了讨论，包括一旦开始缩减购债，该如何改善利率指引的问题。

部分官员建议，降低超额准备金利率将有助于外界领会央行维持低利率的意图。

有些官员则认为，降低促使联储开始考虑升息的失业率门槛或许有帮助。但这个建议似乎遭到其他官员的反对，他们担心调整门槛将有损央行信誉。

“多位委员强调，当前的资产购买计划动向要看数据面表现，”会议记录显示。“一些委员指出，如果经济形势显示可以缩减购债，委员会可能在未来几次会议中的某次会议上决定放缓购债速度。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)决策者将于12月17-18日召开下次政策会议。

受会议记录影响，美股.SPX和原油价格均下跌，而美国公债收益率上扬。

分析师表示，委员们上月争论的氛围凸显出，他们希望把政策举动的焦点由购债转向前瞻性指引，以抑制加息预期。

“10月FOMC会议记录进一步表明，美联储决策者正在为加大依赖前瞻性指引、减少对资产购买的依赖作为主要政策工具奠定基础，”巴克莱分析师Peter Newland表示。

该委员会在10月的会议上投票决定维持每月850亿美元的购债规模不变，许多分析师认为，他们会推迟缩减购债直至1月或3月。

自2008年底以来，美联储一直将利率维持在接近零的低位，并通过三轮大规模购债，将资产负债规模扩大三倍至3.9万亿美元，以通过维持低利率来刺激经济增长。

即便如此，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三稍早表示，不排除在12月会议上缩减购债，并指出去年以来就业市场逐步增长。

他的表态呼应了美联储主席伯南克周二的讲话。伯南克称，即使失业率跌至6.5%下方后，美联储也可能维持接近零的低利率。

美联储曾承诺只要通胀率没有升破2.5%的危险，就会将利率维持在接近零的水平，直到失业率降至6.5%。但伯南克表示，美联储将耐心等待开始升息的时机。美国10月失业率为7.3%。

10月时，美联储官员也讨论过使用伯南克曾公开宣布的方式：“改善政策透明度或适应度，也许同时结合放慢购债步伐来调整委员会的手段。”

官员还在10月16日临时召开视频电话会议，讨论美国财政部暂时债务违约时的应急计划。美国两党在预算上限问题上的争斗导致了债务僵局。

他们也讨论过，在10月声明中提及政府停摆16天给评估经济状况造成了困难。但是他们认为该事件的经济影响不太广泛，为避免过度强调其对政策的重要性，而决定不提及。(完)

(编译 白云/李爽/朱晓军；审校 徐文焰)

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