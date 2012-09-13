美联储9月12-13日议息会议後发布的声明摘要

路透华盛顿9月13日电---以下为美国联邦储备委员会(美联储,FED)9月12-13日货币政策会议後发布的声明摘要:

联邦公开市场委员会(FOMC)自8月会议以来获得的信息显示,近几个月经济活动继续温和扩张.就业成长缓慢,失业率仍居高不下.家庭支出继续增加,但企业固定投资增速看来已经放缓.楼市有一些进一步改善的迹象,尽管起点是很低的.通胀迟滞,尽管最近部分关键商品价格上涨,较长期通胀预期保持稳定.

委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会担心如果没有进一步的宽松政策,经济成长可能不够强劲而无法令就业市场状况持续改善.而且全球金融市场压力继续对经济前景构成重大下滑风险.委员会还预期中期通胀率可能处於或低於2%的目标.

为支持经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的推移达致与目标最一致的水准,委员会今日同意,透过按每月400亿美元的进度进一步购买机构抵押支持债券(MBS)来增加货币宽松政策.委员会还决定按照6月所宣布的,继续延长所持证券平均年期的计划直至今年年底.委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策.上述措施,将在年底前令美联储所持较长期证券仓位每月增加约850亿美元,应会对较长期利率构成下压,支持抵押贷款市场,并扶助更广泛金融市场环境更为宽松.

委员会在未来几个月将密切监控未来经济和金融发展信息,如果就业市场前景没有明显改善,委员会将继续购买机构MBS,实施进一步购买资产措施,并动用其它适当的政策工具,直至在物价稳定的前提下实现就业市场明显改善.为决定资产购买规模、进度和组成,委员会将一如既往适当考量可能的功效和购买的成本.

为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进,委员会预计在经济复苏强化後的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的.因此,委员会还决定维持联邦基金利率目标在0-0.25%的区间不变,且目前预计这一水平将至少维持到2015年中期.

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席伯南克,副主席杜德利、理事杜克、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托、Jerome H. Powell、理事拉斯金、Jeremy C. Stein、理事塔鲁洛、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯、副主席叶伦,投票反对的委员是里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔,他反对进一步购买资产,并倾向去掉维持异常低利率的时间期限.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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