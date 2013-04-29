背景资料：美联储本次政策会议上将要权衡的问题

路透4月28日 - 美联储在周三结束为期两天的政策会议时，料决定继续通过每月850亿美元的购债计划为本国经济复苏提供支持。

上月政策会议记录显示，许多联储官员认为经济成长增强也许可以让央行在未来几个月里削减资产购买规模。

但3月非农就业报告显示当月新增就业岗位仅8.8万个，再加上经济出现复苏放缓的迹象，因此市场对联储很快降低刺激力度的预期有所降温。

联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三1815GMT公布决定。

以下为美联储本次会议上将会权衡考虑的问题综述：

**公债购买**

外界普遍预期美联储将维持当前的资产购买速度--每月购买450亿美元公债和400亿美元抵押贷款支持债券--此即为联储的第三轮量化宽松政策。

上月FOMC有投票权的12位委员中只有一位要求美联储立即放缓购买脚步，且此后公布的经济数据更趋疲弱，因此这一观点料不会吸引更多人转而支持。

许多人将经济成长放缓归咎于政府减支的不确定性，美联储或在判断这种放缓究竟是暂时迹象，抑或是更长期衰退的前奏。

同时，联储官员留意到通胀正在下滑，如果这种情况持续，可能表明有必要增加资产购买。

迄今为止，他们并不认为这会发生：尽管周五公布的美国GDP数据中第一季个人消费支出(PCE)物价指数按年仅增长0.9%。扣除食品和能源项目的核心PCE物价指数增幅为1.2%。美联储的通胀目标为2%。

**削减资产购买规模**

上月会议上，19名美联储决策者中大部分认为，目前的资产购买速度应该至少持续到年中。只有两名官员称，预计部分资产购买措施将延续至2014年。本周政策会议的会议记录将在5月22日公布，在此之前这些观点是否有变可能还不太清楚。

但显而易见的是，决策者普遍认可购债计划不该突然中断，而是要逐步结束，具体如何操作可能会予以讨论。两名鹰派决策者已表示倾向于先削减抵押贷款支持证券(MBS)的购买规模，另外至少有一名鸽派决策者认为，应该先削减公债购买规模。

**退出计划**

美联储上次提到退出超宽松货币政策的蓝图设想是在2011年6月。自此之后美联储的资产负债规模增至逾3.2万亿(兆)美元，美联储主席贝南克在2月时称，美联储可能会在“不久之后的某个时候”对退出策略进行评估。

大多数分析师预计，如果贝南克在会后新闻发布会上改变说法，最早可能是在6月。

不过美联储决策者已经在讨论调整该计划，包括可能持有MBS直至到期，而不是开始计划的再出售。

**沟通**

美联储负责对外沟通的下属委员会曾被要求想办法提供更多信息，反映决策者对于适当的资产负债表政策以及资产购买前景的看法。

19名决策者目前都是根据自己对恰当的货币政策的判断，提供对通胀率、失业率以及GDP增长的个人预测。

不过没有相似层面的详细信息，显示他们如何看待美联储资产负债表可能扩大到什么程度，或可能以什么速度缩小。这两个问题影响到该策略能使借款成本下降多少。(完)

(编译 郑茵/王翔琼/王丽鑫； 审校 王丽鑫/程琳)

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