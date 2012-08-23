美联储应采取更多行动提振美国经济--芝加哥联储总裁

* 埃文斯称鉴於就业和通胀情况,美联储应采取更多行动

* 埃文斯称7月就业数据有所好转,但还不够好

* 埃文斯称美联储仍在评估就业和经济受到的季节性影响

* 埃文斯称此前年份夏季经济疲软曾促使美联储采取行动

路透北京8月23日电---芝加哥联储总裁埃文斯周四在中国出席新闻发布会时表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)应当采取更多行动来提振美国经济,因最近就业数据的改善情况仍不够好.

埃文斯称,"(7月)就业数据略优於预期."他是美联储政策立场最温和的决策者之一,且最近带头呼吁要积极放宽货币政策.

"但就业数据仍不够好,"他补充道,"月度(新增就业岗位)需要达到30-40万个,经济才能恢复应有的状态."

美国7月非农就业岗位增加16.3万个,为五个月来最高增幅,且高於市场预估的10万个.但失业率升高至8.3%,令美联储进一步推出货币刺激举措的可能性犹存.

周三公布美联储7月31日-8月1日会议记录後,投资人对美联储马上就要推出更多量化宽松举措的预期变得炙热.

会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.

埃文斯称,鉴於目前通胀温和,美联储有刺激经济和增加就业的行动空间.

当被问及美联储在讨论哪些关键问题来评估第三轮量化宽松政策必要性时,埃文斯表示,美联储仍在尝试评估季节性因素对劳动力市场和经济活动的影响.

埃文斯重申,他认为当前经济状况已证明需要采取行动,并称这是美国经济连续第三年夏季出现放缓,考虑到前两次都促使美联储采取了行动,这一次美联储也很有理由做好准备.

美联储自2008年12月以来维持美国指标短期利率在近零水准,并表示会将其维持到2014年底,以助力经济复苏.

美国第二季国内生产总值(GDP))环比年率降至1.5%,因消费者支出不振,且失业率仍远高於央行认为是合适的水准.第二季就业增长大幅放缓,月均新增就业岗位仅为7.5万个,第一季为22.6万个.

**提防美联储出台QE3**

金融市场一直紧密关注有关美联储是否会在9月12-13日会议上推出新一轮债券购买措施的迹象.

埃文斯曾吁请联储维持低利率,直到失业率降至7%之下或通胀率逼近3%.他今年没有在美国联邦公开市场委员会的投票权.

其他立场更为强硬的地区联储总裁则反对央行购买更多债券,理由是购债举措提振经济的作用越来越小.

美联储此前已采取的两轮量化宽松(QE)措施,迄今已买入2.3万亿(兆)美元长期债券,起到进一步推低借款成本的效果.

但这招来中国的抱怨.中国3.2万亿美元外汇储备中大部分被用於购买美国公债,中国抱怨美国放宽货币政策,限制了美债回报,最终危及那些投资的价值.

埃文斯在访华行程中会见了中国资深经济顾问.他周五将前往香港.

由於超低利率和人民币升值侵蚀了中国所持美元资产的价值,中国亦非常关切美国财政状况.

埃文斯提到美国即将生效的预算削减和增税措施,即所谓的"财政悬崖",构成关键风险.

"财政悬崖是我们需要极为小心应对的事情,"埃文斯对记者表示.

美国国会预算办公室主任埃曼杜夫周三表示,国会若未能采取行动化解财政悬崖的问题,将可能导致美国经济出现"明显衰退",并失去约200万个就业岗位.他并提到因为企业推迟投资和招聘,经济已经止步不前.(完)

--编译 石冠兰/白云/王翔琼; 审校 程琳/王洋

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