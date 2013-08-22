综述：美联储正考虑推出逆回购计划 以实现利率目标

路透8月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的7月政策会议记录显示其正在考虑，当其转变当前廉价资金政策时，利用一个新的工具来帮助回收银行体系的流动性，并维持短期利率在目标水准。

美联储决策者在7月30-31日会议上，听取了关于创建一个隔夜逆回购协议，即附卖回的固定利率工具的可能性的简报。

“他们在为2015年某个时间最终收紧政策做准备，”SG Corporate & Investment Banking驻纽约的美国利率策略主管Mary Beth Fisher说。

逆回购将与美联储向超额准备金和定期存款机制所支付的利息相配套，作为央行准备使目前极低的利率走向正常化的时候，用来调控短期利率的工具。

除了21家直接同美联储进行业务往来的初级市场交易商之外，美联储也将增加参与者的数量，以帮助减少金融系统中的现金数量。

逆回购的交易对手方包括在外国银行的美国子公司、货币市场基金以及抵押贷款机构房利美和房贷美。

“整体上，与会人士表明他们认为这样的工具可能会有帮助。”美联储会议记录显示。

美联储在2008年12月采取了近零利率政策，并一直保持联邦基金利率目标在零到0.25%。

在隔夜逆回购交易中，美联储将向某家美国初级市场交易商或大型货币市场基金售出美国公债，并在次日以略高的价格买回。该交易将暂时从银行系统抽出资金，而交易商或基金则从中赚取利息。

分析师表示，作为货币市场投资工具，逆回购可能越来越重要，因为未来几年美国政府和抵押贷款融资机构所发售的超短期债务规模预计将减少。

分析师称，此次提出的逆回购机制如果真被采纳，那么美联储将更容易与全部交易对手方进行大规模逆回购操作。

“这是另一个能够影响到货币市场利率的货币政策工具。美联储希望对手方提前承诺某一特定规模的敞口。他们想要简化交易机制。”瑞银利率和利率衍生品策略师Boris Rjavinski表示。

尽管美联储表示出了兴趣，但并未暗示何时可能决定采用这一逆回购机制。

历经三轮的大规模公债购买(即量化宽松)后，美联储有充足的资产来减少货币供给。美联储的资产负债表规模扩大了逾两倍，达到3.6兆(万亿)美元，其中有2兆美元是美国公债。

自2009年以来，美联储一直在同初级市场交易商和货币市场基金进行小规模的测试，以确定是否已做好实施逆回购的准备。

尽管逆回购机制的概念支持了有关美联储正为最终加息做准备的观点，不过SG Corporate & Investment Banking的Fisher表示，这并不是美联储即将收紧政策的信号，尽管其正在考虑在今年稍晚缩减每月850亿美元的买债计划。

“这并不代表”美联储政策将出现变化。Fisher在谈及会议记录中提到的逆回购机制时表示。(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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