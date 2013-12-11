如何传递政策信息让美联储费思量

* 前瞻性指导是下周美联储政策会议关键

* 全球有关美联储长期政策承诺的讨论升温

* 美联储希望平稳回归政策常态

路透纽约/旧金山12月11日 -摆在美国联邦储备委员会(美联储/FED)面前的最主要问题，已经从是否削减超级宽松刺激措施转向到底何时削减，既然如此，下周美联储会议的讨论焦点将是如何把这项计划以最佳方式传达出来。

尽管近期劳工市场改善明显，提高了决策者在12月17-18日会议上削减刺激措施的可能性，但多数人仍预计美联储会维持每月850亿美元的债券购买计划不变。

但美联储预计也要绞尽脑汁思考，关于逐步缩减购债的计划究竟要向外界透露多少，另外它还可能加强维持利率在近零水准的承诺。目前美联储努力让市场相信，政策恢复常态将是漫长的过程。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特上周对记者表示，“应该讨论的是，我们的前瞻性指导是否会加以调整，从而强化美联储试图传递出的整体政策立场？”洛克哈特常被视为美国货币政策方面的风向标人物。

从华盛顿到渥太华，再到法兰克福，经济大衰退过后各大央行纷纷诉诸于所谓前瞻性指引，试图让金融市场相信他们确实要在未来很长一段时间里支撑主要经济体的复苏。

如果投资者相信央行的承诺，那么从理论上来讲，借款成本应维持在低位，足以让经济重拾动能。

为拉动美国经济摆脱数十年来最严重的低迷，美联储已将短期利率维持在近零水准。与此同时，透过买入数以万亿美元计的公债和住房抵押贷款支持证券，美联储也压低了长期借款成本。

除此之外的一个策略就是前瞻性指引--这是美联储促进投资和就业策略中一个关键且相对较新的元素。

去年12月起，美联储承诺在失业率降到至少6.5%之前根本不会考虑升息。另一个措辞不那么精确但意义同等重要的承诺，是美联储关于资产购买的指引--将持续购买资产直至就业市场前景明显改善。

目前失业率已经从四年前的10%降至7%，情况正在发生变化。

市场可以承受“小幅缩减购债”，身为政策中间派的圣路易斯联储总裁布拉德本周向一些投资顾问表示。就连温和派的芝加哥联储总裁埃文斯近期接受采访时也称，他对12月缩减购债“持开放态度”，但倾向于再等几个月。

“(美联储决策委员会的)所有人几乎现在都认为，未来几次会议上将缩减购债规模，”Bank of theWest的首席分析师ScottAnderson表示，“12月会议的重点可能围绕着前瞻性指引，在未来的举措方面似乎还没有明确的共识。”

“我确实认为，在他们开始缩减购债的同时，可能会加强对短期利率的前瞻性指导。”

**完善指引信息**

决策者也将讨论，为缩减美联储的第三轮量化宽松(QE)而采用预设时间表有何益处。

已经有四名联储官员公开赞成这种观点，称这样一来可以令市场更轻松地消化政策调整。至少有旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和费城联储银行总裁普洛瑟两位联储官员希望为QE设定上限。QE行动规模已导致美联储资产负债规模膨胀至4万亿美元。

至于何时将最终升息，路透访问的华尔街顶尖分析师中，有半数认为联储将调整对低利率政策的承诺，以承诺在失业率降至6%或更低之前不会升息。

联储官员最终可能不会这么做，部分原因在于这可能令本就复杂的政策更加复杂。

相反，联储主席伯南克可能使用更加强烈而明确的语言，强调在失业率触及6.5%的门槛水准后，仍将在相当长时期内维持宽松政策。

美银美林全球经济研究联席主管EthanHarris表示，缩减QE的前景现在已经“基本被市场所消化，所以不是什么大问题。”

“我认为更耐人寻味的是...美联储将就未来政策给出十分温和的指引，以此来应对通胀率偏低的问题。”(完)

(编译 田建华/艾茂林/朱晓军/徐文焰；审校 隋芬/张涛/王翔琼)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。