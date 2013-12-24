美联储提议新规限制施援金融机构

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿12月23日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一提出了一项提议，将限制其通过紧急贷款计划、救援濒临破产的大型金融机构的权力。
美联储的提议将实施2010年多德-弗兰克法案(Dodd-FrankAct)中的一项关键条款，会寻求避免在未来进行大规模救援。此前金融危机达到顶峰时，美联储提供了逾10亿美元紧急贷款。
在多德-弗兰克法案通过前，美联储拥有更广泛的权力，可以向满足某些条件的“任何个人、合伙企业或公司”提供紧急贷款。
多德-弗兰克法案限制了这一权力，以确保美联储的紧急贷款计划不被用于为金融机构抒困并避免其破产。
根据美联储的最新提议，紧急贷款系统只能用于提升金融体系的流动性。
周一的提议还要求，提供紧急贷款前需要美国财政部长签字批准。
此前，机构获得紧急贷款只需要五位美联储理事投赞成票。
美联储的提议将在明年3月7日前征求公众意见。(完)
(编译 朱晓军；审校 张荻)
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