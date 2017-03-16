美国货币市场显示交易商预期美联储下次升息时点为9月

路透纽约3月15日 - 美国短期利率期货周三上扬，美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示仍将缓步升息之后，交易商揣测美联储下次升息将会是在9月政策会议。

美联储一如预期地将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%的区间。最新政策声明和经济预估，降低了外界对该央行转向积极终止宽松货币政策立场的疑虑。

旧金山SVB Asset Management投资组合主管Ninh Chung表示，“他们没有市场预期中的那么强硬。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)于周二及周三召开会议，其承认上次会议以来经济状况进一步好转。

“委员会预计，经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在低于预计在较长期内保持的水准。”

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商认为美联储在6月13-14日会议上再度升息的机率为49%，周二时为53%。

行情暗示交易商预期美联储下次升息最有可能出现在9月，市场认为这一机率在76%。

CME Group的FedWatch显示，交易商认为在周三升息之后，美联储最晚12月会议再度升息的机率达到55%。(完)