美国监管机构勒令摩根大通加强风控

路透纽约/华盛顿1月14日 - 美国银行业监管者周一勒令摩根大通(JPM.N)加强风险控制.此前该行一位绰号"伦敦鲸"的交易员投资押注失利引发数十亿美元巨亏.

美国联邦储备委员会(FED)和通货监理局(OCC)就此发布同意令(consent order),命令没有开出现金罚单,也没有指名道姓批评任何个人.

摩根大通及其董事会同意在60天内向美联储提交改进计划,包括在确定高层薪资时将考评风险控制结果.

另外,监管机构还勒令摩根大通提高对银行保密法和反洗钱规定的合规程度.

伦敦鲸事件最终导致摩根大通交易亏损62亿美元,该行的名誉和股价都因此遭受沉重打击,六个月以来,美国政府一直未批准该行回购股票.摩根大通将在周三公布第四季业绩.

周一监管当局的处分消除了小部分笼罩在摩根大通头顶的阴霾,该行仍要面对司法部和证券交易委员会(SEC)等机构的调查.

英国金融服务局(FSA)周一发布声明称,其亦在继续调查摩根大通交易巨亏事件.

对于是次交易巨亏,摩根大通既不承认也不否认.该行发言人Joe Evangelisti称,公司"在努力对监管当局点出的问题进行全力补救".

Evangelisti还补充称,履行反洗钱责任也是公司的"首要任务之一".(完)

(编译 白云;审校 徐文焰)

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