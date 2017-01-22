美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
威廉姆斯在湾区经济研究院年度预测会议上表示，劳动力老化及生产率增速较低，将阻碍美国经济年增率难以持续高于2%。
新任美国总统特朗普承诺，他的经济政策将使成长率提高至4%。但这个目标与美联储立场的契合情况仍不明朗。美联储主席叶伦本周稍早表明，将逐步升息以避免经济过热。
威廉姆斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有表决权。他并未直接谈及政府与美联储立场落差一事，但他表示，美联储不希望见到失业率一再下滑而通胀率节节上升。目前失业率在4.7%，通胀率约为1.75%。
他指出，美联储的目标是让失业率及通胀率持稳在当前水准附近，为了达到这点，美联储需要进一步升息。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”