美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息

路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。

威廉姆斯在湾区经济研究院年度预测会议上表示，劳动力老化及生产率增速较低，将阻碍美国经济年增率难以持续高于2%。

新任美国总统特朗普承诺，他的经济政策将使成长率提高至4%。但这个目标与美联储立场的契合情况仍不明朗。美联储主席叶伦本周稍早表明，将逐步升息以避免经济过热。

威廉姆斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有表决权。他并未直接谈及政府与美联储立场落差一事，但他表示，美联储不希望见到失业率一再下滑而通胀率节节上升。目前失业率在4.7%，通胀率约为1.75%。

他指出，美联储的目标是让失业率及通胀率持稳在当前水准附近，为了达到这点，美联储需要进一步升息。(完)