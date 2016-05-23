焦点：利率长期处于过低水平可能有风险--圣路易斯联储总裁布拉德

路透北京5月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美国利率在过低水平保持过长时间，可能导致未来发生金融不稳定，同时市场对加息的预期增强“可能是好事”。

布拉德补充说，美国就业市场相对紧张，可能也会对通胀产生上推压力，为升息提供理由。

目前正值金融市场对美联储6月或7月加息预期升温之际，同时亦有一批决策人士表示，6月举行的下一次联储政策会议上，升息肯定在考虑之列。

“我的确担心利率在过低水平维持过长时间，可能刺激未来的金融不稳定性，即便今天看起来并未出现这种情况，”布拉德对记者表示。他今年是美联储政策制定委员会的投票委员。

市场对美联储升息的评估原本接近于零，现在可能性已经脱离零的看法“是好事”，他说，“(升息)的确取决于数据，当然不是百分百肯定，但可能性也不是零。目前认为概率介于两者之间是正确的想法。”

布拉德表示，美国就业市场表现良好，那些曾在一定程度上阻碍美联储再次升息的全球不利因素可能已经消退。

他称，联邦公开市场委员会(FOMC)已经制定了取决于数据的利率“缓慢正常化路径”，因此，倘若经济走势符合预期，名义政策利率将在未来数年逐步上升。

“就业市场相对紧俏。这或许在将来对通胀造成上行压力，”他表示，“这是一项重要因素，支持FOMC关于政策利率预期路径的看法。”

有关美联储6月升息的预期上周升温，因此前美联储5月18日发布的4月政策会议记录显示，联储官员感觉美国经济可能准备好再度加息。

布拉德表示，下月英国可能公投表决退出欧盟，这并不会影响美联储下次利率决策。

“即便投票结果为退出欧盟，第二天也不会有什么事发生，因为要有两年的协商期，需要在此期间建立新的贸易协议，”他说，“我也觉得公投结果为退出的可能性最近有所下降。”

一些决策者在4月会议上曾表示，担忧金融市场可能会被“英退”或中国的汇率政策搅得动荡不安。

美联储在决定升息与否时，希望看到经济和就业方面的改善，以及通胀正在升向2%目标的证据。

联储上月维持指标利率目标区间在0.25-0.50%不变，此前在去年12月升息，升息前利率已经在近零水准维持了将近10年，目的在于帮助经济从严重衰退中复苏。(完)