美国明尼亚波利斯联储总裁称美联储不应急于升息

德国总理默克尔向企业界表示将为自由贸易而战
路透德国科隆1月16日 - 德国总理默克尔周一向该国企业界领袖表示她对自由贸易的承诺不变，此举是对美国候任总统特朗普(Donald Trump)有关对进口汽车课征边境税言论的一种间接反击。
路透美国密歇根州马凯特7月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的一位高级官员周二表示，美联储不应着急升息，因为通胀率还太低，经济依然没有实现充分就业。
“我们感觉能先耐心等待经济继续复原，之后再开始积极升息，”明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在密歇根州马凯特市政厅会议上说道。“当我们继续往前走并再次开始升息时，应该不要着急。升息没有很高的紧迫性，因为通胀率还很低。”
本月稍晚美联储决策者开会时将评估一系列的经济数据，包括6月非农就业岗位增加28.7万个这点，以评估美国经济复苏是否在正轨上。
交易员认为本月美国升息的机率为零，他们都在押注美联储将等到2017年中期才会升息，因为美联储理事塔鲁洛等官员表示，他们不确信通胀率在以足够快的速度升向央行2%的目标位。
卡什卡利的言论显示，他有可能站在塔鲁洛和其他鸽派官员那边，他们都希望维持利率在当前水平不变，至少在目前通胀率还很低的情况下。
与此同时，卡什卡利还明确表示，他仍然预期美国经济将继续温和增长，不会出现衰退，因此美联储不需要放松政策。
“对我们而言的关键推动点是，如何能让尽可能多的人重新找到工作，同时不让经济出现过热情形，”卡什卡利说。他今年不是美联储政策的投票委员，但明年他将轮到投票权。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
路透德国科隆1月16日 - 德国总理默克尔周一向该国企业界领袖表示她对自由贸易的承诺不变，此举是对美国候任总统特朗普(Donald Trump)有关对进口汽车课征边境税言论的一种间接反击。
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。