美国明尼亚波利斯联储总裁称美联储不应急于升息

路透美国密歇根州马凯特7月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的一位高级官员周二表示，美联储不应着急升息，因为通胀率还太低，经济依然没有实现充分就业。

“我们感觉能先耐心等待经济继续复原，之后再开始积极升息，”明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在密歇根州马凯特市政厅会议上说道。“当我们继续往前走并再次开始升息时，应该不要着急。升息没有很高的紧迫性，因为通胀率还很低。”

本月稍晚美联储决策者开会时将评估一系列的经济数据，包括6月非农就业岗位增加28.7万个这点，以评估美国经济复苏是否在正轨上。

交易员认为本月美国升息的机率为零，他们都在押注美联储将等到2017年中期才会升息，因为美联储理事塔鲁洛等官员表示，他们不确信通胀率在以足够快的速度升向央行2%的目标位。

卡什卡利的言论显示，他有可能站在塔鲁洛和其他鸽派官员那边，他们都希望维持利率在当前水平不变，至少在目前通胀率还很低的情况下。

与此同时，卡什卡利还明确表示，他仍然预期美国经济将继续温和增长，不会出现衰退，因此美联储不需要放松政策。

“对我们而言的关键推动点是，如何能让尽可能多的人重新找到工作，同时不让经济出现过热情形，”卡什卡利说。他今年不是美联储政策的投票委员，但明年他将轮到投票权。(完)