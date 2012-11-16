美联储鹰派官员向多数派发难 批评现行宽松政策存在风险

路透11月15日电---美国联邦储备委员会那些立场最为强硬的鹰派人士周四提出批评,认为联储积极刺激美国经济复苏的举措带有误导性质而且是有风险的.

三位地区联邦储备银行总裁在全国发表讲话时举出一系列理由,反对央行当前正在实施且可能延长的大规模购债行动.这些理由中包括通胀风险,以及政客们可能由此逃脱对经济不作为的责任.

这些担心有许多在过去就曾经提出过.但央行鹰派人士在周四的发言,充分表明了包括美联储主席伯南克在内的多数派们在政策会议中面临的阻力.鹰派通常担心通胀加剧.

"美联储所采取的非常规政策构成巨大的长期风险:包括道德风险,未来的通胀,以及美联储机构信誉的损失,"费城联邦储备银行总裁普洛瑟在华盛顿表示.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,虽然当前经济复苏乏力,但一直持续,因此美联储没有理由推出更多刺激政策.他今年在每次政策会议上都投了反对票.

"我们现在应该按兵不动,而不是进一步放宽政策,"拉克尔在西弗吉尼亚经济前景会议上表示."目前还不清楚仅靠货币政策是否能令经济成长出现实质性改善."

即使如此,伯南克周四在讲话中仍着重强调楼市疲态挥之不去.楼市是经济复苏的一个重要组成部分.

"虽然近来楼市走势提供了值得欣喜的理由,但我们不应该满足于迄今为止取得的进步,"伯南克在亚特兰大出席会议时表示.

美联储10月政策会议记录暗示,鸽派委员仍占大多数.鸽派委员对降低失业率的关注高於对通胀风险的关注.

周三公布的会议记录显示,数位官员认为美联储到2013年将需要扩大资产购买规模,来填补卖短买长(扭转操作,twist operation)到期後造成的缺口.记录强化了美联储下个月会采取类似行动的预期.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在斯坦福大学发表讲话时强调,无限量购买债券这种过激的政策,会令美国议员趁机回避解决急迫的预算和财政问题.

"现在只有美国国会能将我们从财政绝境中拯救出来.美联储无能为力,"费希尔表示.

费希尔发表尖锐评论,警告货币政策不要越俎代庖.

他说,他们不敢抢国会的工作.无限量买入美国公债和机构债,会使得未来的美联储委员在撤出现在看起来合宜的政策时没有别的选择余地.

伯南克周四在讲话时未提供政策方面的细节,但表示美联储将继续尽力支持经济部门.(完)

--编译 郑茵/梁睿雪;审校 徐文焰/王丽鑫

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