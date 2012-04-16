美联储官员称整体经济复苏“不够均衡”

* 就业数据显示整体经济复苏不够均衡

* 就业要加快增长,经济需提高增速

* 经济已加快步伐,但尚未达到疾驰程度--皮亚纳尔托

路透4月16日电---美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周一表示,上月就业岗位增长疲弱,表明美国经济活动总体上虽显示出一定前进动能,但仍然"不够均衡".

她表示,经济增速需要提高,才能加快就业增长,并修复2007-2009年衰退造成的损害.不过她没有对政策进行具体评论.

"如果把经济比作一匹肯塔基骏马,我认为目前已经完成了从慢步到快步的过渡,但离快跑还差得远."她在肯塔基州列克星敦一个银行家团体的活动上表示.皮亚纳尔托今年是美联储货币政策制定委员会的投票委员.

美联储下次会议在4月24-25日,预计不会采取新的政策举措,但会利用这次会议讨论最新的经济发展,并进一步精确其沟通策略.

联储官员已暗示,需要经济出现恶化,且通胀仍低於2%目标,才会考虑进一步的刺激措施,扩大买债规模.

尽管如此,在3月就业报告公布後所进行的路透调查显示,多数华尔街初级交易商认为美联储最终还是会推出第三轮量化宽松.

尽管3月失业率降至8.2%,但就业成长大幅放缓,引发对於劳动市场像一年前一样开始走下坡的担忧.3月非农就业岗位仅增加12万个.

"近期劳动市场数据,就是经济活动不均衡的印证,"皮亚纳尔托以1月和2月就业数据意外强劲情况为例."月度数据像这样上下起伏,很难去确认创造就业的基本速度."

"所以,劳动市场看来仍在改善,虽然速度温和了些,"她说.

皮亚纳尔托为略偏温和派人士,和联储主席贝南克的整体核心政策委员立场相同.美联储自2008年底以来便维持利率在近零水准,并买进约2.3兆(万亿)美元中长期证券,以协助经济复苏并推低失业率.

皮亚纳尔托重申她对经济看法,预期今年经济将成长2.5%,明年则成长3%,而失业率可能要花四到五年的时间才能降到6%.

在前两次政策会议中,美联储表示,至少在2014年底前均将维持极低利率水准.(完)

--编译 郑茵/王冠中;审校 蔡美珍/戴素萍

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