若不解决财政乱局 美联储无法完成充分就业职责--费希尔

路透纽约10月17日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示，除非美国国会和总统奥巴马“振作起来”并解决财政乱局，否则美国联邦储备委员会(美联储/FED)无法有效对抗高失业问题。

“只要通胀预期受控，我们就能完全打开货币政策的阀门，努力完成国会交给我们的任务，帮助实现充分就业。”费希尔说。

“但如果财政当局踩下刹车，让大家都不知道他们将如何解决他们造成的财政乱局，(美联储)就无法完成这一职责。”

随着美国参众两院在最后关口通过向联邦政府提供新拨款的议案，美国暂时躲过了政府违约的危险，自10月1日起关门的政府机构也将恢复运转。

但危机警报并未完全解除，根据协议规定，政府将获得新拨款直到1月15日，美国举债能力将延长到明年2月7日。因此，美国人在明年初有可能再次看到政府关门。

费希尔指出，将问题延后几个月并不能解决财政乱局的病灶，后者削弱了美国经济并让未来面临威胁。

他表示，即使购买再多的债券，也不能解决摧毁财政并祸及经济的根源问题。

费希尔还说，出现剧烈压力的时候，美联储将采取“所有适当措施”来保护货币市场的功能和稳定。

不过美联储任何“防止美元融资市场严重中断”的行动，都不能当作替代财政政策的行为。

他警告称，对美国财政和债务危机的容忍不是无限的。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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