美联储官员呼吁结束刺激政策 金价触及一个月低位

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
* 美国期金回落1.6%，本周累计下跌5%
* 交易商预计金价会进一步走低，可能跌至2010年的水平
* 美联储官员向联储施压要求结束刺激举措，美元因此走强
* 美国消费者信心数据强劲，股市走高均重压金价
* 钯金和铂金表现出众
路透纽约/伦敦5月17日 - 金价金周五连跌第七天，录得四年来最长跌势，因美元兑日圆升至2008年以来最高，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)部分官员称，联储应结束刺激美国经济的举措。
今日公布的数据显示，美国5月初消费者信心升至近六年来最高，显示美国民众对自身财务状况和经济前景的信心增强，这削弱了黄金的避险吸引力。
美国股市有望连续第四周收涨，美元兑日圆飙升至四年半高位。
1810 GMT，现货金回落1.6%，徘徊在1,364美元之下的四周低位附近。
美国6月期金收跌1.6%，报每盎司1,364.70美元。本周下跌逾5％。
部分交易商预计，在每盎司下跌200-300美元，跌至2010年第一季以来首见水平前，金价跌势不会终结。
三位对通胀持强硬态度的地区联储官员呼吁美联储停止购买抵押贷款支持证券(MBS)，称近期美国楼市改善。
旧金山联储总裁威廉姆斯就是其中之一，他表示，预计美国经济刺激行动将从今夏开始放慢，达拉斯联储总裁费希尔则表示，“继续购债的功效令人质疑。”
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust报告，周四黄金持仓量再度减少5.7吨，本周持仓量累计减少逾10%。
黄金实货需求显示出趋缓的迹象。
铂金系金属本周表现最佳。钯金上涨5%。
现货铂金回落1.7%，低于每盎司1,454美元。现货钯金持平在每盎司735.50美元。
现货银跟随黄金走低，本周回落近6.5%，日内下跌1.6%，报每盎司22.29美元。
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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