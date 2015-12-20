美联储明年升息4次的预期显示“逐步”升息具体含义--里奇蒙联储总裁

路透美国北卡罗来纳州夏洛特市12月18日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计2016年升息4次，显示了“逐步”升息的具体含义。

“这样的升息步伐只有上次紧缩周期的一半，因此对我来说这就是‘循序渐进’，”拉克尔参加一个商业小组讨论后向记者称。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为近10年来首次升息，并指出进一步紧缩将循序渐进展开。此外，美联储决策者仍预期2016年联邦基金目标利率中点为1.375%，暗示明年将升息四次，每次25个基点。

拉克尔表示，他曾支持在今年6月升息，并相信如果油价和美元汇率企稳的话，通胀率将在2016年“大幅”升向美联储的2%中期目标。

“我希望我们不会落后于形势，”拉克尔谈及央行货币政策时称。他明年在FOMC没有投票权。

美联储周三在政策声明中称，在升息“进行很长一段时间后”才可能开始削减所持规模庞大的债券，但拉克尔周五称其支持“尽快”削减资产负债表规模。(完)