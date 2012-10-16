美联储官员就通胀风险表达不同观点 温和派认为风险并不急迫

路透10月15日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员周一就何为正确的货币政策立场表达了不同观点,通胀强硬派与温和派围绕央行大规模刺激举措带来的通胀风险展开辩论.

美联储在9月会议时宣布推出第三轮量化宽松,并承诺将近零利率维持到2015年中期,以推动经济持续回暖.该央行下周又将举行政策会议.

美联储决策委员会中的通胀强硬派官员人数不及温和派,後者认为鉴於美国经济增长迟缓且失业率偏高,再加之其他表明经济疲弱的指标,通胀风险远非急迫.

"就算我们能看到一些不错的经济面消息,我认为我们也不应该匆忙行事."纽约联邦储备银行总裁杜德利指出.

杜德利周一在纽约举行的一场活动中,亦对全美商业经济协会(NABE)表示,没必要担心美联储超常规刺激举措会导致金融资产泡沫或通货膨胀.杜德利拥有在美联储政策制定委员会上的投票权.

他称,美联储调整银行超额准备金利率(IOER)的能力,"意味着不论央行资产负债表的规模如何,我们都可以控制住通胀."

**第二季经济放缓是暂时性的--拉克尔**

对於上述乐观看待通胀风险的看法,里奇蒙联储总裁拉克尔抱有争议.拉克尔不同意上月的政策放宽,而且担忧该政策对物价稳定的影响.

"根本上来说,通胀率表现归因于央行的行动,而经济成长和就业市场状况要受更广泛的因素影响,"他在一场商业会议上谈到.

拉克尔称,尽管理论上讲,美联储拥有缩小资产负债规模及控制通胀的工具,但实际当中却从未有过这样的操作.听上去,这是对决策者何来信心能在时机到来时这样操作感到怀疑.

对於目前美国经济是否真没有达到所谓趋势增长率水平,以及目前货币政策能给经济带来多大帮助,他也表示质疑.

拉克尔称,近期就业增长形态暗示,年内早些时候的经济放缓是暂时的.第三季就业岗位月均增长14.6万个.

拉克尔表示,美联储至少维持低利率到2015年中期的引导,可能传达出错误的讯息.

"这可能被误解为是意味着,委员会认为经济将比人们原先想象的更疲弱.就其本身而言,或许会对目前的活动带来负面影响,这不是我们本来的意图."他表示.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将其明年的经济增长率预估从之前的逾3%上调至3.5%,并预计失业率将跌向7%.

但在美国经济从2007-2009年严重衰退逐步复苏的过程中,经济成长却多次不及预估.杜德利指称,这就是为何政策"仍需要更加激进"而且要防范冲击的原因.(完)

--编译 徐文焰/兰秀娟/王翔琼;审校 程琳

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