美联储官员呼吁拆分摩根大通等大型银行

路透肯塔基州路易斯维尔5月17日电---又一名美国联邦储备委员会(美联储,FED)决策者周四呼吁拆分摩根大通(JPM.N)等大型银行,称该行最近爆出的巨额交易亏损彰显了监管此类银行的困难性,以及他们带来的风险.

"所以你希望这些公司要有充足的资本,"圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,"我支持我的同事(达拉斯联邦储备银行总裁)费希尔的意见,我们应分拆规模最大的几家银行."

费希尔主张分拆美国最大的五家金融机构.在摩根大通爆出衍生品交易亏损20亿美元后,费希尔表示,担心规模最大的几家银行风险管理不足.

布拉德向记者表示,他呼吁分拆包括摩根大通在内的大银行.

他说:"我们不需要这些公司规模如此之大."他补充称,如果拆分大银行,而非试图以复杂的规则来控制这些复杂银行的所有潜在风险,监管体系将简单许多.

"机构规模缩小会令事情简单很多,如果它们需要倒闭,就可以倒闭,"布拉德说.

布拉德称,支持沃克尔规定的基础原则,该规定旨在禁止商业银行从事风险极高的自营交易.

在谈到他对经济成长的预期时,布拉德承认近来的美国经济数据好坏不一.但他也表示,这并不代表复苏动能如2010和2011年般减退.初请失业金人口低於40万人水平,暗示劳工市场正持续好转.

美国劳工部周四公布,最近一周初请失业金人数为37万人.

布拉德还表示,债务动荡可能导致的欧洲经济疲弱不太可能严重伤及美国经济复苏,除非演变成一场全面的金融危机,而这种可能性极其微小.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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