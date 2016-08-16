美国旧金山联储总裁呼吁推出新政策应对低利率影响

路透旧金山8月15日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。

威廉姆斯表示，应考虑设定更高的通胀率目标，将货币政策直接与经济产出挂钩，在经济下滑时自动启动政府支出计划，并增加教育和科研的投资。

他并警告称，如果不进行这样的改变，政策决策者就会发现对经济困局无能为力。

威廉姆斯在最新的旧金山联储经济报告中表示，“在自然利率和通胀率极低的情况下，央行没有多少空间可以降息应对经济下行。”

威廉姆斯推动进行央行职责范围以外的全面政策变革并非是先例，在他之前美国联邦储备理事会(FED)前主席伯南克就经常建议国会梳理财政政策。

但威廉姆斯发出呼吁的时机值得关注，在美国大选年经济政策备受关注，且民主共和两党候选人均表示，希望美联储进行重大的变革。

从全球看，央行官员对实施超宽松货币政策数年后，经济成长和通胀率仍持续低迷感到不安。

威廉姆斯等决策者确信，他们无法掌控的因素拖累了经济成长，包括人口老龄化和生产率增长低迷等。

这进而让利率无法像以往那样大幅且快速地回升；威廉姆斯预计，在美国经济全面改善后，短期利率也可能仅升至3%或3.5%，甚至可能无法达到这样的水准。

威廉姆斯提出，在货币政策上进行两个转变以应对低利率：提高美联储目前2%的通胀率目标，或以某种形式的名义国内生产总值(GDP)目标替代当前通胀率目标。他表示，这两个举措将为联储提供更多的降息空间以应对经济下行，但都要付出代价。

威廉姆斯还呼吁改变财政政策，可以将税率或政府支出与失业率挂钩。他表示，这样做可以“在衰退和复苏期间进行可预见的、系统性的财政政策调整，为将经济提供支持”。(完)