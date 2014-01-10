美联储官员称缩减购债政策走错方向 应该增强刺激

路透明尼亚波利斯1月9日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)一名高级官员周四表示，面对高失业率和通胀持续偏低的局面，美联储应该增强货币刺激，而非缩减。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一篇讲话稿中表示，“美联储采取更为宽松的货币政策立场，在实现国会赋予其的两项职责方面可能做得更好。”美联储的职责是保证充分就业和物价稳定。

柯薛拉柯塔强烈偏向政策宽松的言论预示，当本月轮到他成为美联储决策委员会中的投票委员时，如果美联储继续缩减刺激措施，他可能持反对意见。

美联储上月一如预期开始谨慎地削减购债计划。

由于失业率从10%的近期高点降至7%，就业市场前景改善，因此多数美联储决策者认为削减货币政策刺激力度是适宜的。

但柯薛拉柯塔不这样认为。

他对听众表示，通胀率只有联储2%目标水准的一半左右，而失业率降低的速度“慢得让人不安”。

“通过较目前立场更为宽松的货币政策，(美联储)可以让失业率降得更快，也能更迅速地实现2%的通胀率，”他说。

柯薛拉柯塔上次对美联储的刺激举措投了反对票，认为其过于宽松。

柯薛拉柯塔的立场在2012年10月发生了转变，从最为坚定的强硬派变成了如今的温和派。

他在那时首先提出了美联储应该维持低利率直到失业率至少降至5.5%。美联储上个月表示，失业率降至6.5%后，仍要维持低利率很长一段时间，但并未将失业率门槛降至柯薛拉柯塔认为可以进一步提振经济的水准。(完)

(翻译/审校 张涛/郑茵/张荻/徐文焰)

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