美联储理事杜克称对联储采用通胀目标持开放态度

路透华盛顿1月16日电---美国联邦储备委员会(美联储)理事杜克周一表示,她对美联储采取明确的通胀目标持开放态度.官员们料在本月稍後的会议考虑该举措.

杜克在为瑞奇蒙大学(University of Richmond)准备的讲稿中表示,建立通胀目标"可以帮助思考并达成美联储促进就业和抑制通胀的目标.

美联储主席伯南克向来倡导要采取通胀目标,作为控制自我反馈式通胀预期的手段,而这样想法受到美联储内部的广泛支持.

然一些抨击者担心这将妨碍美联储决策的弹性,并可能导致美联储更加关注稳定物价,而造成促进就业方面有所怠慢.

美联储可能最快在1月24-25日会议上宣布通胀目标.官员们已经提供了包括其乐见的通胀率看法在内的季度经济预测.大多数的官员认为通胀率在1.7-2%之间.

但通胀目标则被视之为提供一个明确同意的预估.

在伯南克的领导下,美联储已经采取许多措施来变得更加透明化.举例而言,如今伯南克在货币政策会议後,一年会有四次召开记者会.

美联储并将在本周稍後的会议之後,在其季度经济预估中开始公布对指标联邦基金利率走向的预测.

任期将在本月底到期的杜克表示,她预计留在美联储一段时间,但没有承诺留任到确定继任者.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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