美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）

(新增有关美联储资产负债表的评论)

路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。

杜德利的讲话强化了美联储的谨慎乐观看法，即特朗普总统及共和党控制的国会不会扰乱未来几个月乃至几年的逐步升息计划。

杜德利在康奈尔商学院发表讲话称，“未来几个月，我们料将逐步去除更多的货币政策刺激，并进一步小幅上调利率”，前提是美国经济成长步伐略高于2%，通胀继续上升、且失业率保持在低水平。

他表示，特朗普总统和国会将要采取的措施几乎还没有什么细节，因此“很难将此纳入预估当中，”并称自11月份大选以来，不确定性不断上升，指出特朗普希望加以改革的移民和自由贸易实则总体令美国经济受益。

即便如此，“我们或许会在一定时候得到一些财政刺激的帮助，因此这是让经济风险偏向于上档的另一个理由，”杜德利称。他是叶伦的亲密战友，对美国货币政策具有永久投票权。

美联储官员的预估暗示今年将升息三次，他们今年也可能考虑开始削减自金融危机后累积的4.5万亿美元巨额债券投资组合。

被问及时间点时，杜德利表示他希望会推迟削减投资组合的时机，直到对不需要降息有更大的信心为止。

“到了未来某个时间点，我们真的决定要削减或结束(对到期公债)再投资之时，那也将是去除宽松的一种方式，所以那会有点像是调升短期利率的替代方案，”他表示。

“因此...这或许实际上是拉长升息进程”，他说道。(完)