焦点：美国里奇蒙联储总裁拉克尔辞职 因或曾泄露市场敏感信息

路透华盛顿4月4日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二突然离开美联储，此前他承认2012年在与华尔街一位分析师的谈话中，可能泄露了有关美联储政策选项的机密信息。

2012年的泄密事件引发了刑事调查。当时研究公司Medley Global Advisors向其客户透露了美联储一次重要会议的详细情况，而美联储在第二天才公布了会议的记录。

美联储官员在2012年9月的政策会议上，为当年稍晚实施大规模购债刺激政策做了铺垫。提前知晓这次会议的讨论情况可让某些交易员获得不公平的优势。

原本宣布将于10月退休的拉克尔周二表示，鉴于他在此次泄密事件中所起的作用，他决定立即离开美联储。

拉克尔是否被迫离职尚不得而知。里奇蒙联储在一份声明中称，在知晓政府对泄密事件的调查结果后采取了“适宜行动”。

拉克尔的律师表示，他将不会遭到控告。美联储检察长Mark Bialek在另一份声明中表示，对泄露事件的调查已近尾声。

“我逾越了界线，”拉克尔在声明中说道，他表示从未故意“揭露机密信息，”但自己可能已经违反给予他人商业优势的规定。

拉克尔坦承在2012年10月与Medley一名分析师谈过话，但自称并未向她提供美联储的政策选项，这些政策选项旨在于2007-09年金融危机后提振经济。

拉克尔表示，是这名Medley分析师提到了美联储的机密信息。

“我当初应该拒绝谈论，也许该结束当时的通话。结果我没有拒绝，也没有表达无法给予评论，然后就继续受访，”拉克尔表示。

拉克尔还说，他在2012年底与美联储一位律师面谈时，并未完全披露与该名Medley分析师的谈话细节。但他说在2015年在联邦调查局(FBI)的一次面谈中，他确实披露了更多细节。

拉克尔没有说明2015年面谈后，为何直到周二才发表声明。

这份Medley报告在国会激起怒火，造成美联储和国会议员失和，并且引发一项刑事调查。

“事态发展可能给美联储带来政治伤害，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli说。

2015年5月，美国众议院金融服务委员会主席亨萨林要求查阅与该泄密事件有关的美联储文件和通讯内容。

**刑事调查**

拉克尔是美联储升息最可靠支持者之一，自2004年开始担任里奇蒙联邦储备银行总裁。

他在任职期间因对决策投反对票而闻名。2006年他数次投票反对联储的政策决定，因为他更加倾向于升息；2009年他反对购买抵押支持债券，而这是联储购债刺激计划的一部分。

就在与Medley分析师谈话的几天前，拉克尔还在联储2012年9月会议上投票反对增加资产购买规模。

拉克尔表示，他2015年与联邦调查局的面谈中也牵涉到了纽约南区检察官办公室、美联储理事会监察长办公室以及美国商品期货交易委员会(CFTC)。

里奇蒙联储是美联储12个地区储备银行之一。这些储备银行是美国联邦储备体系的组成部分，负责处理大量支付工作并帮助监管银行业者，其总裁轮流担任联储利率决策委员会的投票委员。(完)