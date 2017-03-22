美国堪萨斯联储总裁称FED可以撤出部分货币刺激政策

路透华盛顿3月21日 - 美国堪萨斯联储总裁乔治周二表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)看到撤走部分货币刺激举措的机会。

“美联储正在迈入我所认为的非常关键的阶段，”乔治在一场活动上表示。

乔治没有说明她预期美联储今年加息几次。乔治今年在美联储利率政策方面没有投票权，但参加美联储政策讨论。

乔治称，美联储需小心不要过度收紧政策，但也不要让经济过热，至于何时缩减美联储大规模资产负债表，可能不会很快做出决定。

“这需要进行许多讨论和分析，”她说。(完)