美国堪萨斯联储总裁称FED可以撤出部分货币刺激政策

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透华盛顿3月21日 - 美国堪萨斯联储总裁乔治周二表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)看到撤走部分货币刺激举措的机会。
“美联储正在迈入我所认为的非常关键的阶段，”乔治在一场活动上表示。
乔治没有说明她预期美联储今年加息几次。乔治今年在美联储利率政策方面没有投票权，但参加美联储政策讨论。
乔治称，美联储需小心不要过度收紧政策，但也不要让经济过热，至于何时缩减美联储大规模资产负债表，可能不会很快做出决定。
“这需要进行许多讨论和分析，”她说。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。