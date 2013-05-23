美联储官员强调不急于退出刺激政策

路透5月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一名资深官员周四表示，联储不会急于退出经济刺激政策。另一名官员则强调指出，加快或放慢购债步伐的可能性均存在，具体要视数据而定。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德试图平复投资者对美联储很快将结束超宽松货币政策的担忧。他在伦敦表示，美联储离决定撤出宽松政策尚有距离。

他说：“即便我们真的逐步缩小规模，购买的步伐仍会十分积极，因为我们只会小幅调整...我认为事实上我们还没到讨论退出的时候。”

美联储主席伯南克周三表示，在近期的某次会议上美联储可能会视数据表现开始放慢目前每月850亿美元的购债步伐。此言一出随即冲击了全球金融市场。

伯南克也强调了过早撤出刺激政策的害处。周三公布的5月会议记录也显示，官员们在同意逐步缩小购债规模之前，希望先看到更多证明美国经济改善的证据。

但这些言论并没有引起投资者太多注意。即便是温和暗示美联储史无前例的刺激措施可能接近终点，也引发了投资者的不安情绪，凸显出美联储官员们在沟通上面临的挑战。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在接受彭博新闻采访时也表示，从理论上来说，如果数据好转，美联储就可以开始削减购债规模，如果随后经济走软，也可以再扩大规模。

“就算我们真的下调了购债规模，也并不表明我们现在处于自动驾驶状态，只会向单一方向进行调整，”威廉姆斯周三向彭博表示。

美联储自2008年底开始就将利率维持在近零水平，并通过大规模购买公债将资产负债表规模扩大了三倍多。联储还承诺将继续购债，直到就业市场前景明显好转为止。

此前公布的月度就业数据高于预期，说明就业形势在一定程度上已经好转。但4月失业率为7.5%，仍处于历史高位。

伯南克也提醒，上调联邦税和政府节支仍然给美国经济带来阻力，并敦促共和党和民主党领导人争取达成长期预算协议。

纽约联储周四公布报告称，随着财政紧缩带来的拖累逐渐消去，明年美国国内生产总值(GDP)增长有可能加快到3.25%。

这也将有助于失业率在2014年底降至6.5%。美联储此前表示，失业率跌至该水平后就会开始考虑上调利率。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛/张荻)

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