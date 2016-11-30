美联储理事鲍威尔称美国升息的理由在11月“明显增强”

路透11月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二称，美国升息的理由自11月初以来已“明显”增强，当时特朗普还未当选美国总统。

鲍威尔对美国经济前景发表乐观看法，称虽然美联储目前对政策保持耐心是明智之举，但在通胀持续上升之际行动过慢可能导致通胀过快上涨。

“数据显示经济以健康速度增长，非农就业岗位稳健增加，通胀逐步回到2%，”鲍威尔在印第安纳经济俱乐部(Economic Club of Indiana)称。这是他在大选之后首次公开发表评论。

“在我看来，本月初我们开会以来，升息的理由明显加强，”他指的是11月1-2日的会议，当时维持利率在0.25-0.5%不变。

投资人及分析师认为，美联储在12月中旬会议上升息的可能性为90%，而且明年至少将再升息两次，取决于特朗普及共和党掌控的国会所端出的政策内容。

分析师同时警告称，特朗普有关重新协商或中止全球贸易协议的的竞选承诺，将会抵消任何经济利得。

鲍威尔立场属于中性，且是美联储中五名影响力强大的理事之一。他称扩大公共基建方面的财政支出或有助于提高民间部门生产率；民间部门生产率持续偏低且原因不明，阻碍经济成长。

不过鲍威尔称自今年上半年以来经济增长力道“明显增强”，上半年增长幅度仅略高于1%。商务部周二稍早表示，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.2%。

“我预期经济将会延续过去几年的步伐，实质GDP成长约2%，就业成长强劲，就业市场收紧，且通胀升向我们2%的目标，”鲍威尔称。(完)