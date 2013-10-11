美联储官员称政府违约后果极为严重

路透美国圣路易斯/博伊西10月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储)的官员们虽然对是否应该维持经济刺激规模有分歧，但周四两位政策见解不同的联储官员都认同，国家债务违约可能产生毁灭性的影响。

美国国会的预算之争导致联邦政府在10月1日开始部分关停，或将损害经济成长，也使得9月非农就业报告等重要经济数据推迟发布。国会议员正在争论如何提高政府举债上限，以避免美国在10月17日陷入债务违约的境地。

持中性政策立场的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，华盛顿的政客们采取边缘政策，是在玩一场“非常非常危险的游戏”，政府若不能偿还债务，可能破坏全球对美元的信心，极端情况下可能导致世界性金融恐慌。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德亦对国会使用强烈措辞。

“我们决不能向这个方向前进，陷入无法支付一些账单的境地，”布拉德称，并指出美元是国际储备货币，美国资产则被视为安全的投资。

“没有理由让自己造成的问题导致这种风险，”他说。“我们希望维护我们的国际声誉...并解决这个问题。”

不过在政策方面，两人则持不同看法，折射出联储决策委员会内部存在的分歧。

布拉德指出，美国财政问题已经让联储在10月29-30日会上缩减购债规模的“可能性发生改变”。他今年在联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权，而且支持联储上个月维持刺激政策不变的决定。

上个月“我们提到了财政不确定性是一个风险因素，而这一风险现在已经成为现实，因此我认为10月会议上决定缩减购债的可能性下降了而不是更高了，”布拉德对记者称，并表示举债上限的争论也有很大影响。

他说，他还没作出决定，也不想预判10月会议结果。不过他表示，美联储对待量化宽松政策可以保持耐心，直到通胀率上升并更接近2%的联储目标。

美联储官员对待宽松政策的立场情况图表：link.reuters.com/bah73v

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，要是有投票权的话，他会在上月开会时对缩减每个月850亿美元的购债计划持开放态度。他被视为是政策中间派，今年不具有政策投票权。

威廉姆斯对记者说，相比于一些其他高级美联储官员，“我个人不是那么排斥开始小规模缩减购债。”

威廉姆斯表示，何时开始缩减购债以及完全结束购债，要取决于经济。他并称，当时机来临时，投资者应预期美联储会缓慢缩减购债。

“不会是急踩刹车，而是慢慢松开油门，”他对一些商界领袖和政要说。

不过，威廉姆斯并未表示预算争论必然意味着美联储应该推迟缩减计划。他说，如果预算争论确实导致了明年新一轮的财政撙节计划，那么美联储或不得不在较当前预期更长的一段时间内维持超宽松政策。

“我们必须观察。我不想猜测国会和总统会达成什么决定。他们的决定很明显会影响经济前景，乃至货币政策前景，”他说。

“我会希望国会和政府能达成一个长度超过六周的协议，以为经济环境多增添一点确定性。”(完)

(编译 郑茵/徐文焰/侯向明； 审校 张涛)

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