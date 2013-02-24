美联储官员为购债计划进行辩护

路透纽约2月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)两位高级官员周五对美联储的资产购买计划进行新的辩护,称该计划通过提振经济有助于美国财政健康状况.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦和美联储理事鲍威尔的言论意在为美联储对抗政治压力打预防针.如果利率水平最终上升导致美联储的庞大债券投资组合出现损失,其面临的政治压力可能加重.

这两位官员指出,经济产出增加及相关的税收增加是联储购债计划的两个收益.

"在评估政策的时候,考虑到这些收益及不行动的代价...我们做得很好,"罗森格伦在芝加哥大学布斯商学院主办的会议上表示.外界认为其是美联储温和派之一.

美联储曾表示将继续购买资产直至就业市场前景明显改善,不过周三公布的1月会议记录显示,一些官员认为联储因为该政策带来的风险可能不得不放弃该目标.

多数官员一直聚焦于资产价格泡沫及未来通胀的可能性,或者美联储缩减资产负债表规模之时导致市场动荡的可能性.

彭博周五引述匿名消息人士报导称,美联储主席贝南克在本月早些时候的一次会议上淡化货币政策刺激资产泡沫的担忧.

但倘若美联储购债出现损失而遭遇政治谴责的前景同样令官员担忧,特别是如果联储上调商业银行超额储备金利率,其可能将遭受损失.

**付出代价**

美联储每年向财政部返还投资组合获利,以前从未错过返款.去年,资金返还总额达到创纪录的890亿美元,得益于资产负债表规模膨胀.

美国国会预算办公室估计,美联储到2016年每年将向联邦财政贡献约950亿美元.但2018年至2020年资金返还料为零,2021年恢复.

"目前是我所见到的对美联储攻击最严重的时期,"美联储前理事米什金在会议上表示.

鲍威尔在去年5月加入美联储理事会后首次发表公开讲话,承认联储或将遭到公众及政治批评,但表示任何损失需要在更广阔背景下看待.

"任何临时损失都应该同(购债)引致的经济成长可能带来的社会收益相权衡,其中包括产出增加令税收提高,"他说.

罗森格伦在演讲中称,购债计划通过降低政府向债券持有人支付的利率,帮助美国降低了债务与国内生产总值(GDP)之比.

他还说,购债计划同时削减了失业救济等领域的政府支出,因此举令失业率降低.

鲍威尔周五承认,美联储内部要求缩减债券购买的声音增强."未来某个时点逐渐撤销计划的想法可能正赢得委员会的支持,"但他补充说,"美联储政策及其宽松,并将在一段很长时间内保持宽松."(完)

(编译 王兴亚; 审校 杜明霞)

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