美联储官员对通胀政策看法针锋相对

记者 Jason Lange 编译 王冠中

路透纽约2月28日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)一名高层官员周五表示，美联储应允许通胀率暂时高于其目标水准，才能更快速地让经济恢复健康，但另一位官员则不认同这看法。

芝加哥联储总裁埃文斯和费城联储总裁普洛瑟之间的辩论，凸显出美联储在新主席叶伦的带领下，内部对于最佳政策举措的看法存在根本存分歧。

对美联储温和派委员埃文斯来说，允许通胀率暂时高于美联储的2%目标，是让美国经济迅速恢复充分就业所需付出的小代价，甚至能显示出美联储在达成目标上的决心。

而对强硬派的普洛瑟来说，让通胀率升至高于目标水准，将会造成对于美联储决心的质疑，进而影响政策的效果。

辩论的结果将对美联储政策走向有巨大的影响，叶伦下月将主持上任以来的首次政策会议，且政策官员们正在讨论调整维持低利率承诺的方式，不管强硬派还是温和派，都觉得这项承诺需要进行大调整。

在前任主席伯南克的带领下，尽管已将政策利率调降至近零水准，美联储仍透过大规模买债计划和维持利率在低点的承诺，来提振经济。

但美国失业率仍过高，且通胀率太低，因此埃文斯周五表示，联邦公开市场委员会(FOMC)在两项目标上都未达标。

“要说的话，政策效果不彰并未完全显示出FOMC的不积极态度，”埃文斯在芝加哥大学布斯商学院在纽约举行的会议上表示。

他说，美联储已明确表示，在健康经济下，失业率约在5.5%，通胀率约在2%。而让经济恢复健康的过程太缓慢，可能会有干预性政策冲击的风险。

“达到目标最肯定也最快速的方法是，愿意让通胀率在可控制的范围内上扬，”埃文斯说。“有监于我们的通胀目标，我们需要一再明确重申，2%目标并非通胀率上限。”

普洛瑟在同一场会议上演说时表示，美联储未能将其指引视为目标，将打击其诚信，削弱政策的效果。

美联储已承诺，只要通胀率不升破2.5%，在失业率降至6.5%后很长一段时间内继续维持近零利率。

普洛瑟指出，美国失业率目前在6.6%，使得美联储的目标失去参考性。

但他指出，公众可能也会质疑美联储对于保卫通胀的决心。

“换句话说，”他称，“在跨过失业率门槛后若未采取行动，公众可能会认为，委员会也可能让通胀率跨过门槛而无动于衷。”

对普洛瑟来说，这是个问题。他在周五表示，美联储在遵循自身承诺上必须要展现出一定的决心，过多的弹性可能有损美联储的政策。

此外，明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五表示，对于宽松政策正引发金融不稳定的担忧，不是亟需解决的问题，经济尚有许多闲置产能的状况，可以给美联储两年到三年的时间来思索这个问题。

近期美国多数地区天气严峻，使得经济成长放缓，但美联储高层官员仍对经济前景感到乐观。

圣路易斯联储总裁布拉德向CNBC电视台表示，即便近期疲软数据和天气完全无关，他也仍对经济成长前景抱持乐观态度。

“我仍预期2014年国内生产总值(GDP)成长将较2013年强劲，我也预期通胀率会回到目标水准，”布拉德称。(完)

(译文审校 白云)

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