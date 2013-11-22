美联储高层对利率指引意见不一

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透阿肯色州罗杰斯/北卡罗来纳州阿什伯勒11月21日 -随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)在缩减购债举措方面接近作出决定，周四几位美联储官员又开始了新的货币政策争论：关于美联储应如何暗示最终升息时间的争议日益升温。
政策见解不同的美联储高层对每月850亿美元购债计划未来的最佳退场时机仍意见不一。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，目前美联储应该继续购债，因迄今没有物价攀升迹象；而里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔则在另一场合重申反对立场，因认为该举措无效。
但美联储最新政策会议记录则暗示，只要经济持续好转，联储官员们准备在未来数月放慢购债步伐。
他们一旦开始缩减，那么政策争议就可能转向“前瞻性指引”上--这是美联储用于告诉市场将在多长时间内维持近零利率的方式。联储实施近零利率已有快五年时间。
美联储已承诺，只要通胀率保持在2.5%以下，就将维持利率在近零水准，直到失业率降至6.5%。
布拉德一直以来都主张设定一个通胀率门槛，以向市场确保如果通胀率继续徘徊在过低水准，美联储就不会加息。
但布拉德周四暗示他愿意支持另一个不同的选择，“完全不要改变前瞻性指引，但说清楚当失业率跌破6.5%的门槛后，我们将如何行动。”
“主席已经这么做了，其他委员也已这么做了，”布拉德说。“这可能是需要做的最简单的事情了，而且可能是我们在前瞻性指引方面的极限了，但我们将拭目以待。”
美联储主席伯南克本周稍早曾称美联储在加息之前会保持耐心。他表示，可能在失业率降至6.5%下方之后的很长一段时间内，政策利率目标都将维持在近零水准。
拉克尔自己则没那么热情，称美联储改变维持利率在低位的承诺时应谨慎从事。
“如果你对于未来行动的说法总是变来变去，就可能削弱人们对于你说话算话的信心，”拉克尔对记者说。“在调整前瞻性指引时，我们应该特别谨慎。”
**通胀威胁**
2007-2009年衰退后的购债令美联储资产负债规模增至约3.9万亿美元。购债旨在推动投资、就业和经济增长，但有人担心这种印钞活动正为通胀上升打下伏笔。
布拉德表示，这种担忧不应该妨碍美联储继续购债计划。
“我们目前需要继续按现有步伐购债，但如果通胀问题开始发展，我们必须采取行动来阻止该问题，”他在阿肯色大学的活动中表示，“届时我将戴上通胀强硬派的帽子，马上采取行动。”
“我们的确希望资产负债表恢复正常规模，”他称，还表示该投资组合只应由美国公债构成。
对拉克尔来说，物价可能加速上涨。他一直是通胀强硬派。
拉克尔称，“我认为，通胀率将在未来一两年向2%回升，部分是因为预期通胀率仍然受到很好的控制。但这并不确定，而且我相信美联储会对此密切关注。”(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。