美联储高层对利率指引意见不一

图为美联储总部门外的大理石路上映出大楼的倒影。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透阿肯色州罗杰斯/北卡罗来纳州阿什伯勒11月21日 -随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)在缩减购债举措方面接近作出决定，周四几位美联储官员又开始了新的货币政策争论：关于美联储应如何暗示最终升息时间的争议日益升温。

政策见解不同的美联储高层对每月850亿美元购债计划未来的最佳退场时机仍意见不一。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，目前美联储应该继续购债，因迄今没有物价攀升迹象；而里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔则在另一场合重申反对立场，因认为该举措无效。

但美联储最新政策会议记录则暗示，只要经济持续好转，联储官员们准备在未来数月放慢购债步伐。

他们一旦开始缩减，那么政策争议就可能转向“前瞻性指引”上--这是美联储用于告诉市场将在多长时间内维持近零利率的方式。联储实施近零利率已有快五年时间。

美联储已承诺，只要通胀率保持在2.5%以下，就将维持利率在近零水准，直到失业率降至6.5%。

布拉德一直以来都主张设定一个通胀率门槛，以向市场确保如果通胀率继续徘徊在过低水准，美联储就不会加息。

但布拉德周四暗示他愿意支持另一个不同的选择，“完全不要改变前瞻性指引，但说清楚当失业率跌破6.5%的门槛后，我们将如何行动。”

“主席已经这么做了，其他委员也已这么做了，”布拉德说。“这可能是需要做的最简单的事情了，而且可能是我们在前瞻性指引方面的极限了，但我们将拭目以待。”

美联储主席伯南克本周稍早曾称美联储在加息之前会保持耐心。他表示，可能在失业率降至6.5%下方之后的很长一段时间内，政策利率目标都将维持在近零水准。

拉克尔自己则没那么热情，称美联储改变维持利率在低位的承诺时应谨慎从事。

“如果你对于未来行动的说法总是变来变去，就可能削弱人们对于你说话算话的信心，”拉克尔对记者说。“在调整前瞻性指引时，我们应该特别谨慎。”

**通胀威胁**

2007-2009年衰退后的购债令美联储资产负债规模增至约3.9万亿美元。购债旨在推动投资、就业和经济增长，但有人担心这种印钞活动正为通胀上升打下伏笔。

布拉德表示，这种担忧不应该妨碍美联储继续购债计划。

“我们目前需要继续按现有步伐购债，但如果通胀问题开始发展，我们必须采取行动来阻止该问题，”他在阿肯色大学的活动中表示，“届时我将戴上通胀强硬派的帽子，马上采取行动。”

“我们的确希望资产负债表恢复正常规模，”他称，还表示该投资组合只应由美国公债构成。

对拉克尔来说，物价可能加速上涨。他一直是通胀强硬派。

拉克尔称，“我认为，通胀率将在未来一两年向2%回升，部分是因为预期通胀率仍然受到很好的控制。但这并不确定，而且我相信美联储会对此密切关注。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。