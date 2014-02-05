美联储官员如何看待QE和利率前景

路透温彻斯特/底特律2月4日 -两名政策立场截然相反的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周二不约而同地表示，美联储或将在未来的政策会议上，继续以100亿美元的步伐稳步减少购债，除非经济状况大幅偏离预期。

不过这两位官员--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔--对于应维持低利率多长时间的问题则有不同看法。

通胀强硬派拉克尔认为应在2015年初升息；而比较看重高失业率问题的埃文斯则表示，他更希望等到迈入2015年“相当长时间后”再考虑升息。

二人的看法分歧暗示，联储3月举行的下次会议上可能出现的最大争论是：如何调整针对短期利率的前瞻性指引。这将是美联储新主席叶伦主持的首次政策会议。

“我们将认真讨论这个问题，”埃文斯表示。“我们已经有过一些讨论。”

**难题**

自2008年12月以来，美联储一直实施接近零的利率，购入数万亿债券推低借贷成本，将经济从2007-2009年金融危机的余波中拯救出来。

美联储表示由于就业前景改善，因此在过去两次政策会议上开始每次缩减100亿美元购债规模。

12月就业报告低迷，以及美联储暗示继续缩减购债导致新兴市场动荡，这都令部分人预期美联储改变心意。

埃文斯不太认同这种看法。虽然他今年在议息会议上不具投票权，但是仍然被视为在讨论中很有影响力。

“最近我们看到，可持续增长的状况越来越好--就业数字不错、失业率已经下滑，我认为现在温和的缩减购债步伐是适当的，”他在底特律演说后向记者表示，“我觉得在未来几次会议上，可能很难偏离100亿美元的缩减步伐，”他还称全球金融市场不应该对缩减感到意外。

埃文斯的看法与拉克尔遥相呼应。拉克尔当天稍早也表示，过去一年美国股市表现出色，近期走势可能反映了增长预期被下调。

“我认为暂停缩减购债的门槛会很高，”拉克尔向记者表示。他长期以来一直反对激进的购债刺激措施，而且和埃文斯一样今年在政策会议上没有投票权。

“我们把购债计划与就业市场前景出现重大改善挂钩，这种情况肯定已经发生，而且我认为，近期金融市场的动向看来没有影响到就业市场的前景。”

美联储上周将其月度购债计划缩减至650亿美元。

决策者下次会议将在3月举行。拉克尔表示，他预计美联储将在之后的每次会议上都缩减每月购债规模100亿美元，并认为采取更大动作的可能性不大。

由于美国数据疲软，标普500指数周一创七个月以来最大单日跌幅，MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF也录得去年8月以来最低水平。

拉克尔表示市场也许会认同他的看法，即今年经济增长将放慢至“略高于”2%，因为消费者和企业支出放缓，而且劳动生产率料将表现温和。他是美联储17位现任决策者中较为强硬者之一。

“我认为现在他们也许正在下修对下半年实质动能的看法，”他在回答提问时称。

美联储决策者12月时对国内生产总值(GDP)增速的预估范围为2.2%-3.3%，拉克尔的预估值处于下端。他称通胀将在未来一两年回升至美联储的2%目标，美联储可能需要在2015年初开始升息。

埃文斯作为美联储中最温和的决策者之一，则对增长更加乐观，但对通胀的看法并非如此。虽然他预计2014年经济动能更强，但对于通胀前景表示紧张，认为可能需要更长时间才能达到2%目标。

同时，6.7%的失业率仍然远高于他所认为的正常水平--5%至5.25%。

“我目前预计，低通胀和仍然较高的失业率意味着，短期政策利率将在进入2015年后很长时间仍保持在接近零的水平，”他称。

在埃文斯参与编制的利率前瞻性指引规划中，美联储目前承诺将在失业率降至6.5%后很长时间仍保持低利率，尤其是在通胀低于2%的情况下。

他表示，一旦失业率降至6.5%，或许对该承诺进行“温和”调整，包括删除与具体失业率的挂勾。

“我认为，最重要的是通胀率在不久之后就能开始向2%回升，”埃文斯称。(完)

(编译/审校 徐文焰/朱晓军/张明钧/张涛/戴素萍)

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