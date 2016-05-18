达拉斯联储总裁柯普朗认为美国油气产业将“逐渐复苏”

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透德克萨斯州米德兰5月17日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周二称，虽然他预计今年可能有更多的油气生产企业破产，但他认为能源价格将会走强，就业及投资前景也会改善。
“我不会对未来(能源)价格走强感到意外，”柯普朗在参加一个论坛后告诉记者。
“这并不意味着2016年会是轻松的一年...仍会有企业必须重组。”
柯普朗称，虽然债务缠身的企业仍须关张或是寻找买家，但到明年全球油市供需会大致实现平衡。
“我认为未来会出现逐渐而缓慢的复苏，”柯普朗称。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。