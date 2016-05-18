达拉斯联储总裁柯普朗认为美国油气产业将“逐渐复苏”

路透德克萨斯州米德兰5月17日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周二称，虽然他预计今年可能有更多的油气生产企业破产，但他认为能源价格将会走强，就业及投资前景也会改善。

“我不会对未来(能源)价格走强感到意外，”柯普朗在参加一个论坛后告诉记者。

“这并不意味着2016年会是轻松的一年...仍会有企业必须重组。”

柯普朗称，虽然债务缠身的企业仍须关张或是寻找买家，但到明年全球油市供需会大致实现平衡。

“我认为未来会出现逐渐而缓慢的复苏，”柯普朗称。(完)