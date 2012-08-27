美联储考虑采取开放式QE 不预设规模和时间框架

路透华盛顿/纽约8月26日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)当前考虑一种非常规货币政策的新手段,这将令联储有更多的弹性空间来裁量刺激措施的规模.

尽管不能确定会推出新措施,而且任何新措施推出的时机仍存疑,但一些官员已经表示,任何新一轮的资产购买,也就是量化宽松,将是开放式的,也就是不会受限於固定规模和时间框架.

"我倾向於认为若美联储推出新一轮量化宽松,将会采取开放形式,"摩根大通首席美国经济分析师Michael Feroli称.他曾担任美联储经济学家.

因为不会设定限制,这种方法可能最终引发极其激进的行动,尤其是如果新措施与某一经济目标挂钩--例如将全国失业率从8.3%压低至7%.

不过Feroli认为,美联储很可能希望低调出手.

"比起过去震撼式量化宽松(QE),比较可能的结果其实是比更为谨慎的QE:最可能的是美联储承认在下次或下下次会议前推出更多QE,然後重新评估,而不具体给出停手的条件."

在两轮债券购买行动支出2.3万亿(兆)美元后,美联储在上周8月会议记录中暗示,除非经济快速回温,否则准备推出更多的刺激举措.

开放式的购债模式或许会帮助官员避开先行承诺大规模购债所带来的震撼,这亦可能拉拢政策委员会中一些不支持购债行动、担心通货膨胀的鹰派人士,而且美联储也不致在11月6日总统大选前遭受政界抨击.

经济学家称,这将使美联储可以以更为灵活的方式影响经济,但美联储大规模购债行动持续压低长期利率这一具有争议的做法也会增添新的强度.

"经济不会去理会固定的日期,它有自身的涨落起伏,"巴克莱资本驻纽约的资深美国分析师Michael Gapen表示.

长久以来,圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德一直支持将联储资产负债表当成每次会议讨论的政策工具,就像在2008年实施零利率之前,政策利率扮演的角色一样.

"市场有种想法,即既然有了QE1和QE2,那麽QE3必然也会和之前的量化宽松一样.但我觉得是否会如此还不明朗,"布拉德周四对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,并解释他所支持的作法如何运作.

他说,"就是完全像使用利率政策工具那样,把资产负债表规模当作政策工具使用."

在联储会议纪录显示官员希望拥有更大的弹性空间之後,这种可能性似乎更大.

"许多参与者表示,任何新购买计划都应该具有足够的灵活性,可根据需要加以调整,从而对经济形势以及委员会对计划效果及成本评估的变化做出适当的回应,"周三公布的会议记录称.

Chase Wealth Management首席分析师Anthony Chan表示,这将推出开放式计划的机率提升至60%,高於实施传统量化宽松措施的可能性.

规模无上限将消除有关美联储将斥资多少这个棘手问题.如果火力太猛,将使资产负债表不必要的膨胀,但如果火力太弱,则有可能达不到改善经济的目标.

"他们享受到不确定性所带来的最大好处,"Chan说,"保持开放性,就等於不会让市场失望."

其他人的看法则稍有不同.TD Securities分析师James Marple认为,美联储对计划的持续重估将加剧债市的波动,由此会降低旨在压低利率措施的益处.

**鸽派的求和或出击?**

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二对媒体表示,开放式刺激措施是正在考量的选项之一,不过他表示,进一步货币刺激措施的好处会不会超过其本身的成本,他还没有作出自己的结论.洛克哈特被视为政策中间派的重量级官员.

像旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦等鸽派官员,也都表态支持这种作法.美国联邦储备委员会(FED)副主席叶伦对这一想法或也持开放态度.

8月会议记录为美联储行动设下的门槛很低.许多决策者倾向於"相很快"推出新的宽松措施,除非经济形势出现"明显和持续的"改善.但上次会议以来的一系列经济数据好转,令一些分析师对美联储将推出更多刺激政策的预期降温.

在欧洲领导人急於寻找正确的政策回应来化解欧债问题之际,采取开放式的做法或被证明特别具有吸引力.

"如果欧洲央行采取某种更为激进的做法,那麽不难想见,这意味着美联储必须不那麽激进,"Chan表示.

迈阿密大学商学院金融学教授Steve Wyatt表示,但开放式QE仍会是一个相当激进的举动.这类似于设定明确的公债收益率(殖利率)目标,甚至相当於为价格水平设定一个目标,令决策者不得不向政策目标靠拢.

这意味着,美联储实际上可能会愿意容忍通胀略高一些,以将经济活动提振到足以拉低失业率的程度.

伯南克在2003年担任美联储委员时,就通缩风险进行了一场目前广为人知的演讲,题目是"确保它不会在这里发生".在演讲中,他支持将设定收益率目标作为抗击通缩的工具.

"我个人比较倾向於一个更为直接的方法,就是美联储开始对较长期美国公债收益率宣布明确的上限,"他说.

目前来看,通缩似乎并没构成威胁,但通胀率之低,足以令联储官员们在考虑推出更多刺激措施打压失业率时感到安心.

本周五伯南克将在美联储一年一度的杰克森霍尔年会上讲话,可能就其是否打算检验自己所提的理论给出一些线索.(完)

--编译 田建华/兰秀娟/王洋/梁睿雪;审校 蔡美珍/丁琦

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