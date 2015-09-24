债券大师葛罗斯敦促美联储尽快加息

一直呼吁加息的债券大师葛罗斯周三表示，美国联邦储备委员会应尽快摆脱零利率并开始加息，因为零利率正在损害实体经济，并伤及保险公司的资产负债表以及退休基金。部分美联储决策人士称上周美联储不加息决议接近“五五分”，美联储今年稍晚加息的可能性依然存在。自2008年底美国经济深陷危机以来，美联储一直将基准利率保持在接近零的水平。路透