美联储暗示对加息保持谨慎 担心全球经济风险

美国联邦储备委员会3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。周三公布的会议记录显示，决策者讨论了是否应该在4月会议上加息，但“多位”委员认为经济成长面临的阻力或许仍存在，一些委员认为应对加息持谨慎态度。路透