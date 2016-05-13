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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 13日 星期五 15:46 BJT

调查：美联储加息行动料推迟到9月

最新路透调查显示，美联储可能会等到9月才再次升息，从而将两次升息的时间间隔拉长到九个月，因为该央行还要等待通胀升温的更多明确迹象。这是分析师年内第二次推迟升息时机预期，且今年11月美国总统大选可能令继续调整政策变得非常敏感，使得美联储今年到底能否实施两次升息变得扑朔迷离。路透

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