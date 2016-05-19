美联储会议记录暗示可能6月升息

美国联邦储备委员会周三发布的4月货币政策会议记录显示，联储官员感觉美国经济可能做好了6月再度加息的准备。会议记录显示，近期数据使得决策者对通胀率升向美联储目标水平的信心增强，且他们对全球经济放缓的忧虑减轻。一些与会决策官员对美国第一季经济增长减速感到担忧，但其他官员则认为就业强劲增长表明经济未脱离轨道。路透