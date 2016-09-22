美国12月升息“并非板上钉钉”--PIMCO集团投资总监

路透纽约9月21日 - 债券基金公司太平洋投资管理公司(PIMCO)的集团投资总监伊凡申周三表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年有可能根本不会升息，即便市场押注该央行将在12月上调利率。

“12月(升息)还不能算是板上钉钉，”伊凡申在美联储周三决定维持利率不变后指出。“现在的不确定性太高。经济数据略微转弱，没人知道美国总统选举时会发生什么。”

美联储周三暗示，年底前可能会升息一次。联储声明中称，美国就业市场继续走强，经济活动亦升温。不过该央行也指出，企业投资依然疲弱且通胀率过低，希望看到就业市场进一步改善。

伊凡申表示，PIMCO已“小幅”增加新兴市场债券持仓，但整体而言对利率风险“相当警惕”。

“我们已开始作一些微调，目前的调整幅度并不大，”伊凡申谈及PIMCO投资策略时称。

PIMCO是德国保险商安联(ALVG.DE)旗下分支，管理着超过1.5万亿(兆)资产。(完)