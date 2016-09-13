综述：美联储理事称勿过快去除对经济的支持 9月升息前景渺茫

路透芝加哥9月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周一表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。

布雷纳德表示，她希望在升息前能看到美国消费支出趋势转强以及通胀上升的证据，并称美国看起来面对海外经济低迷依然脆弱。

“现在的新常态告诫我们在去除政策宽松时应当审慎行事，”布雷纳德表示。她是联储决策委员会中六名拥有固定投票权的成员之一。

她认为，美国就业市场尚未发挥出全部潜能，这意味着“预防性收紧政策的理由不那么充分。”

布雷纳德并未就未来利率政策调整的具体时机置评，但她坚决支持保持谨慎。她的演说可能是美联储官员在9月20-21日政策会议前的最后讲话。

会议召开前决策者意见不一，部分决策者担心低利率将助长通胀飙升，而包括布雷纳德在内的另一阵营则认为，美联储不应急于升息。

其他许多决策者认为，美国就业市场正接近充分就业；美联储主席叶伦7月也曾表示，升息理由已经增强。

“我认为，当前的形势会引发下周进行认真的讨论，”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称。他在下周政策会议上没有投票权，但将参与讨论。

布雷纳德周一表示，劳动市场在未对通胀造成压力的情况下，仍有可能更加吃紧。

“通胀对需求意外增强所出现的反应，可能是温和而渐进的，需要政策相应作出适度的回应，”她称。

美国股市在布雷纳德发言后上涨，美元走弱，美国公债收益率则下跌。据芝加哥商业交易所(CME)集团资料，交易商将9月升息机率由上周五的24%降至15%。投资者仍旧认为12月升息可能性仅略高于五五波。

美联储上回于去年12月调高利率，结束七年来近零利率的局面。决策官员6月时暗示，2016年内仍有可能两度升息。

在过去一年以来，布雷纳德一向是美联储当中最为拥戴低利率政策的官员，她认为美国仍容易受到亚洲及欧洲经济问题的影响。

她周一表示，发达经济体普遍实施低利率政策或将导致美国更容易受到美元突然升值的冲击。美元升值可能使通胀面临下行压力。

美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)指责美联储维持低利率是因为迫于奥巴马政府的政治压力。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储的考量中“不包括政治因素”，目前美国通胀率低意味着不存在升息的“巨大紧迫性”。

最近四年通胀一直低于美联储2%目标。

布雷纳德被认为是美联储理事当中颇有影响的谨慎派，她在2010-2013年期间曾担任美国财政部国际事务次长。(完)