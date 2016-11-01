焦点：美联储本周三料维持利率不变 12月更有可能升息

路透华盛顿11月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三料维持利率不变，但在经济出现成长动能上升的迹象之际，美联储将为12月升息做好铺垫。

美联储对升息越加有信心，主席叶伦曾于9月称，假如就业和通胀持续增强，那么今年底前可能将升息。

自那以来的数据显示美国就业仍在稳健成长，消费者物价显示出增长迹象，这两项指标均接近美联储的长期预估。美国经济成长亦有所改善，在上半年经济成长表现疲弱后，第三季GDP环比年率初值为增长2.9%。

投资者几乎排除了美联储在本周会议上升息的可能性，因为届时距美国大选只差一周时间。一些美联储官员近期表示，12月升息会更好。

“大家都明白，美联储要是在这次竞争十分激烈的大选举行前加息，等于政治上的拆桥，”摩根大通分析师、前美联储雇员Michael Feroli在致客户的报告中写道。

ABC News/华盛顿邮报周日公布的一项民调显示，民主党候选人希拉里的支持率仅仅领先共和党候选人特朗普1个百分点，领先优势仅在误差范围内。

本周美联储将在周三1800GMT为期两天的会议结束时公布利率决定。叶伦将不会举行新闻发布会。

**信号有多强？**

在去年加息之前的一次会议上，美联储强烈地暗示了自身的政策意图，包括提及“下次会议上”可能加息。

但这次可能采取更柔和的方式。9月时决策者已提醒市场称，他们决定“目前”持观望态度，“等待”就业和通胀有所进展的“更多证据”。

美联储可能对所需的“一些证据”调低门槛，这至少将安抚希望在9月升息的三位具有投票权的FED官员中的一位。(完)