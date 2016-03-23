费城联邦储备银行总裁称除非出现意外情况 否则美联储应该考虑再度升息

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透纽约3月22日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周二向记者表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早下月就应考虑升息。
“如果经济跟我预期的一样继续好转，除非有经常可能出现的意料之外的不利因素，否则我认为应该在每次会议上考虑升息...如果数据表现和我们的预期一致”，就业增速加快，核心通胀率升幅和近期一致，那就可以考虑再升息25个基点，他说。
油价“似乎已经触底或企稳，”哈克还称，“因此我觉得有理由相信我们正朝着2%的(通胀)目标迈进。”(完)
(编译 汪红英；审校 李爽)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
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