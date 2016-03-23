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国际财经 | 2016年 3月 23日 星期三 09:19 BJT

费城联邦储备银行总裁称除非出现意外情况 否则美联储应该考虑再度升息

路透纽约3月22日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周二向记者表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早下月就应考虑升息。

“如果经济跟我预期的一样继续好转，除非有经常可能出现的意料之外的不利因素，否则我认为应该在每次会议上考虑升息...如果数据表现和我们的预期一致”，就业增速加快，核心通胀率升幅和近期一致，那就可以考虑再升息25个基点，他说。

油价“似乎已经触底或企稳，”哈克还称，“因此我觉得有理由相信我们正朝着2%的(通胀)目标迈进。”(完)

(编译 汪红英；审校 李爽)

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