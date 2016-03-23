费城联邦储备银行总裁称除非出现意外情况 否则美联储应该考虑再度升息

“如果经济跟我预期的一样继续好转，除非有经常可能出现的意料之外的不利因素，否则我认为应该在每次会议上考虑升息...如果数据表现和我们的预期一致”，就业增速加快，核心通胀率升幅和近期一致，那就可以考虑再升息25个基点，他说。