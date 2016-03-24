圣路易斯联储总裁称美国再次升息可能不会太远

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月24日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周四称，美国再次升息“可能不会太远”；上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持利率不变，仅略微下调了经济成长预估。
布拉德在演讲中称，自12月以来就业市场已好转。“事实证明，上周维持政策不变的决定，似乎是更多的考虑了全球和美国经济成长放缓的因素，”他在准备好的讲稿中称。
“下调的幅度相对较小，......暗示只要经济一如预估般发展，下次升息可能不会太远，”布拉德称。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。