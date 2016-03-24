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国际财经 | 2016年 3月 25日 星期五 07:20 BJT

圣路易斯联储总裁称美国再次升息可能不会太远

路透纽约3月24日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周四称，美国再次升息“可能不会太远”；上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持利率不变，仅略微下调了经济成长预估。

布拉德在演讲中称，自12月以来就业市场已好转。“事实证明，上周维持政策不变的决定，似乎是更多的考虑了全球和美国经济成长放缓的因素，”他在准备好的讲稿中称。

“下调的幅度相对较小，......暗示只要经济一如预估般发展，下次升息可能不会太远，”布拉德称。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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