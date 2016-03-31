芝加哥联储总裁暗示将准备支持美联储6月加息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月31日 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯周四暗示，他将准备推动美联储在6月政策会议上再次加息。埃文斯是美联储立场最温和的官员之一。
“鉴于目前的经济形势，今年将有两次加息，”埃文斯在昆尼皮亚克参加一个论坛时表示。
“何时加息还不十分确定。我认为年中会有一次，年末会有一次，”他说，并称美联储的行动可能提早或推迟。
美联储大约每六周召开一次政策会议，未来两次会议分别在4月末和6月中召开。(完)
(编译 李爽; 审校 李春喜)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。