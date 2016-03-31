芝加哥联储总裁暗示将准备支持美联储6月加息

路透纽约3月31日 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯周四暗示，他将准备推动美联储在6月政策会议上再次加息。埃文斯是美联储立场最温和的官员之一。

“鉴于目前的经济形势，今年将有两次加息，”埃文斯在昆尼皮亚克参加一个论坛时表示。

“何时加息还不十分确定。我认为年中会有一次，年末会有一次，”他说，并称美联储的行动可能提早或推迟。

美联储大约每六周召开一次政策会议，未来两次会议分别在4月末和6月中召开。(完)